https://ria.ru/20220328/oscar-1780448006.html
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии - РИА Новости, 28.03.2022
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии
Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:36
2022-03-28T14:36
2022-03-28T14:36
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его картины. По его словам, номинация на "Оскар" — "раз в десять больше" того, на что он и его команда могли надеяться в плане внимания к их работе."И это еще, учитывая политическую обстановку, явно не благоприятствующую фестивальным показам кино! Но фильм оказался там, где оказался", — признался мультипликатор.Дьяков также подчеркнул, что для него самое важное – не "блестящие статуэтки", а отклик и энергия зрителей."Главное, что я получил тысячи писем, сообщений со всего мира, где фильм сейчас в прокате, в тех же Штатах и в Европе. Многих наша работа тронула", — заключил Дьяков.В ночь с воскресенья на понедельник прошла церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар". 15-минутная картина Дьякова "БоксБалет" была представлена в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", но награду не получила. Победителем в этой номинации стала лента испанца Альберто Мьельго "Стеклоочиститель".Антон Дьяков – российский аниматор, режиссер, художник и сценарист. Автор мультфильмов "Костя", "Семья", "Питон и сторож".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия)
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии
Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма доволен судьбой своей ленты
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его картины.
"То, что она так далеко зашла, — какое-то большое чудо, потому что это фильм авторский, который делался для людей, живущих в России и бывших республиках этого культурного пространства", — говорит Дьяков.
По его словам, номинация на "Оскар" — "раз в десять больше" того, на что он и его команда могли надеяться в плане внимания к их работе.
"И это еще, учитывая политическую обстановку, явно не благоприятствующую фестивальным показам кино! Но фильм оказался там, где оказался", — признался мультипликатор.
Дьяков также подчеркнул, что для него самое важное – не "блестящие статуэтки", а отклик и энергия зрителей.
"Главное, что я получил тысячи писем, сообщений со всего мира, где фильм сейчас в прокате, в тех же Штатах и в Европе. Многих наша работа тронула", — заключил Дьяков.
В ночь с воскресенья на понедельник прошла церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар". 15-минутная картина Дьякова "БоксБалет" была представлена в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", но награду не получила. Победителем в этой номинации стала лента испанца Альберто Мьельго "Стеклоочиститель".
Антон Дьяков – российский аниматор, режиссер, художник и сценарист. Автор мультфильмов "Костя", "Семья", "Питон и сторож".