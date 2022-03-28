Рейтинг@Mail.ru
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220328/oscar-1780448006.html
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии - РИА Новости, 28.03.2022
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии
Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:36
2022-03-28T14:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900466_0:0:1386:779_1920x0_80_0_0_8843f1bb46254bb6ff544027d4b9101b.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его картины. По его словам, номинация на "Оскар" — "раз в десять больше" того, на что он и его команда могли надеяться в плане внимания к их работе."И это еще, учитывая политическую обстановку, явно не благоприятствующую фестивальным показам кино! Но фильм оказался там, где оказался", — признался мультипликатор.Дьяков также подчеркнул, что для него самое важное – не "блестящие статуэтки", а отклик и энергия зрителей."Главное, что я получил тысячи писем, сообщений со всего мира, где фильм сейчас в прокате, в тех же Штатах и в Европе. Многих наша работа тронула", — заключил Дьяков.В ночь с воскресенья на понедельник прошла церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар". 15-минутная картина Дьякова "БоксБалет" была представлена в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", но награду не получила. Победителем в этой номинации стала лента испанца Альберто Мьельго "Стеклоочиститель".Антон Дьяков – российский аниматор, режиссер, художник и сценарист. Автор мультфильмов "Костя", "Семья", "Питон и сторож".
https://ria.ru/20220328/enkanto-1780383903.html
https://ria.ru/20220328/pesnya-1780385765.html
https://ria.ru/20220328/coda-1780386217.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900466_166:0:1205:779_1920x0_80_0_0_b75075ee92bea7725530df2ab3a05ac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия)
14:36 28.03.2022
 
Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии

Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма доволен судьбой своей ленты

© Студия "Мельница"/Кинофестиваль "ОКНО В ЕВРОПУ"Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова "Боксбалет"
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова Боксбалет
© Студия "Мельница"/Кинофестиваль "ОКНО В ЕВРОПУ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его картины.

"То, что она так далеко зашла, — какое-то большое чудо, потому что это фильм авторский, который делался для людей, живущих в России и бывших республиках этого культурного пространства", — говорит Дьяков.

По его словам, номинация на "Оскар" — "раз в десять больше" того, на что он и его команда могли надеяться в плане внимания к их работе.
"И это еще, учитывая политическую обстановку, явно не благоприятствующую фестивальным показам кино! Но фильм оказался там, где оказался", — признался мультипликатор.
Кадр из мультфильма Энканто
Вчера, 04:10Культура
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"
Дьяков также подчеркнул, что для него самое важное – не "блестящие статуэтки", а отклик и энергия зрителей.
"Главное, что я получил тысячи писем, сообщений со всего мира, где фильм сейчас в прокате, в тех же Штатах и в Европе. Многих наша работа тронула", — заключил Дьяков.
Билли Айлиш на ее награда Оскар, полученная за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде Не время умирать - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 06:13Культура
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"
В ночь с воскресенья на понедельник прошла церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар". 15-минутная картина Дьякова "БоксБалет" была представлена в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", но награду не получила. Победителем в этой номинации стала лента испанца Альберто Мьельго "Стеклоочиститель".
Антон Дьяков – российский аниматор, режиссер, художник и сценарист. Автор мультфильмов "Костя", "Семья", "Питон и сторож".
Победители премии Лучший фильм за фильм CODA: Ребенок глухих родителей в пресс-центре во время 94-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 06:37Культура
"CODA: ребенок глухих родителей" получил "Оскар" как лучший фильм года
 
КультураНовости культурыКино и сериалыОскар (премия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала