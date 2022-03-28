https://ria.ru/20220328/oscar-1780448006.html

Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии

Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии - РИА Новости, 28.03.2022

Режиссер не получившего "Оскар" российского мультфильма высказался о премии

Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:36

2022-03-28T14:36

2022-03-28T14:36

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оскар (премия)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Автор номинированного на "Оскар" российского мультфильма "БоксБалет" Антон Дьяков рассказал РИА Новости о том, что он доволен тем, какая судьба сложилась у его картины. По его словам, номинация на "Оскар" — "раз в десять больше" того, на что он и его команда могли надеяться в плане внимания к их работе."И это еще, учитывая политическую обстановку, явно не благоприятствующую фестивальным показам кино! Но фильм оказался там, где оказался", — признался мультипликатор.Дьяков также подчеркнул, что для него самое важное – не "блестящие статуэтки", а отклик и энергия зрителей."Главное, что я получил тысячи писем, сообщений со всего мира, где фильм сейчас в прокате, в тех же Штатах и в Европе. Многих наша работа тронула", — заключил Дьяков.В ночь с воскресенья на понедельник прошла церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар". 15-минутная картина Дьякова "БоксБалет" была представлена в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", но награду не получила. Победителем в этой номинации стала лента испанца Альберто Мьельго "Стеклоочиститель".Антон Дьяков – российский аниматор, режиссер, художник и сценарист. Автор мультфильмов "Костя", "Семья", "Питон и сторож".

https://ria.ru/20220328/enkanto-1780383903.html

https://ria.ru/20220328/pesnya-1780385765.html

https://ria.ru/20220328/coda-1780386217.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия)