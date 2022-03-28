https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html

"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность

"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность - РИА Новости, 28.03.2022

"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил о приостановке работы организации. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:34

2022-03-28T14:34

2022-03-28T15:27

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил о приостановке работы организации.Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта объявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения остановил любую деятельность таких партий, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".В ОПЗЖ заявили о несогласии с решением СНБО и пообещали его оспорить.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779283871.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, оппозиционная платформа - за жизнь