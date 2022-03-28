14:34 28.03.2022 (обновлено: 15:27 28.03.2022)
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность
Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" объявила о приостановке деятельности
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве
Депутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил о приостановке работы организации.
"Действие партии приостановлено!" — говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта объявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения остановил любую деятельность таких партий, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
В ОПЗЖ заявили о несогласии с решением СНБО и пообещали его оспорить.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.