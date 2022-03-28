Рейтинг@Mail.ru
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность - РИА Новости, 28.03.2022
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность
Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил о приостановке работы организации. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:34
2022-03-28T15:27
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731585740_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7fe7bac710c7ea7a74ac42b4dc3558a0.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил о приостановке работы организации.Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта объявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения остановил любую деятельность таких партий, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".В ОПЗЖ заявили о несогласии с решением СНБО и пообещали его оспорить.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779283871.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731585740_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_fd4813bf58afb9a81448d53df64ea787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, оппозиционная платформа - за жизнь
14:34 28.03.2022 (обновлено: 15:27 28.03.2022)
 
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" объявила о приостановке деятельности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве
Депутаты партии Оппозиционная платформа — За жизнь во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил о приостановке работы организации.
"Действие партии приостановлено!" — говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта объявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения остановил любую деятельность таких партий, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
В ОПЗЖ заявили о несогласии с решением СНБО и пообещали его оспорить.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Законопроект о запрете "антиукраинских партий" зарегистрировали в Раде
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала