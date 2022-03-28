https://ria.ru/20220328/obuchenie-1780417677.html

В России стартовала программа бесплатного переобучения

В России стартовала программа бесплатного переобучения - РИА Новости, 28.03.2022

В России стартовала программа бесплатного переобучения

Программа бесплатного переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовала в понедельник, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда России,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:05

2022-03-28T11:05

2022-03-28T11:05

общество

антон котяков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Программа бесплатного переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовала в понедельник, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда России, отметив, что возможность для записи гражданам, которые находятся под риском увольнения, будет открыта в ближайшее время."В понедельник, 28 марта, стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Всего соискателям доступно свыше 23 тысяч образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой - он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда", - говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что подать заявку на переобучение можно на портале "Работа в России". Сейчас запись доступна предпенсионерам, гражданам от 50 лет и старше, молодым мамам в декрете, неработающим мамам дошкольников и ряду других категорий.Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, 75% прошедших обучение в прошлом году были трудоустроены. В общей сложности 345 тысяч человек смогут получить востребованные знания для дальнейшего трудоустройства или открытия собственного бизнеса, добавил министр.Перед началом обучения гражданам предстоит заключить трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор заключается в том случае, если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму, двусторонний - если гражданин намерен открыть свое дело по результатам обучения.

https://ria.ru/20211215/pereobuchenie-1763786595.html

https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730469672.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон котяков