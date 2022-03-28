https://ria.ru/20220328/obuchenie-1780417677.html
В России стартовала программа бесплатного переобучения
В России стартовала программа бесплатного переобучения - РИА Новости, 28.03.2022
В России стартовала программа бесплатного переобучения
Программа бесплатного переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовала в понедельник, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда России,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:05
2022-03-28T11:05
2022-03-28T11:05
общество
антон котяков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Программа бесплатного переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовала в понедельник, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда России, отметив, что возможность для записи гражданам, которые находятся под риском увольнения, будет открыта в ближайшее время."В понедельник, 28 марта, стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Всего соискателям доступно свыше 23 тысяч образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой - он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда", - говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что подать заявку на переобучение можно на портале "Работа в России". Сейчас запись доступна предпенсионерам, гражданам от 50 лет и старше, молодым мамам в декрете, неработающим мамам дошкольников и ряду других категорий.Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, 75% прошедших обучение в прошлом году были трудоустроены. В общей сложности 345 тысяч человек смогут получить востребованные знания для дальнейшего трудоустройства или открытия собственного бизнеса, добавил министр.Перед началом обучения гражданам предстоит заключить трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор заключается в том случае, если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму, двусторонний - если гражданин намерен открыть свое дело по результатам обучения.
https://ria.ru/20211215/pereobuchenie-1763786595.html
https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730469672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков
В России стартовала программа бесплатного переобучения
В России стартовала программа бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Программа бесплатного переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовала в понедельник, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда России, отметив, что возможность для записи гражданам, которые находятся под риском увольнения, будет открыта в ближайшее время.
"В понедельник, 28 марта, стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Всего соискателям доступно свыше 23 тысяч образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой - он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что подать заявку на переобучение можно на портале "Работа в России". Сейчас запись доступна предпенсионерам, гражданам от 50 лет и старше, молодым мамам в декрете, неработающим мамам дошкольников и ряду других категорий.
"В ближайшее время также будет открыта возможность для записи всем гражданам, находящимся под риском увольнения, вне зависимости от возраста, и всем безработным гражданам", - уточнили в Минтруде.
Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков
, 75% прошедших обучение в прошлом году были трудоустроены. В общей сложности 345 тысяч человек смогут получить востребованные знания для дальнейшего трудоустройства или открытия собственного бизнеса, добавил министр.
Перед началом обучения гражданам предстоит заключить трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор заключается в том случае, если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму, двусторонний - если гражданин намерен открыть свое дело по результатам обучения.