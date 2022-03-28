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Украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску
Украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску - РИА Новости, 28.03.2022
Украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:02
2022-03-28T23:02
2022-03-28T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:55 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - заявили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, докучаевск, украина, днр, сцкк
Украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску
Представительства ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску