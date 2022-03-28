https://ria.ru/20220328/obstrel-1780578835.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску

Украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска выпустили три снаряда по Докучаевску

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:02

2022-03-28T23:02

2022-03-28T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:55 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - заявили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, докучаевск, украина, днр, сцкк