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Украинские войска выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780569104.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 28.03.2022
Украинские войска выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:05
2022-03-28T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донецк (днр)
россия
петровский район
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:14 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780559702.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), россия, петровский район
21:05 28.03.2022 (обновлено: 21:10 28.03.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей АверинРазбитое окно дома в Донецкой области
Разбитое окно дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Разбитое окно дома в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:14 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 19:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска еще раз обстреляли поселок Гольмовский
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк (ДНР)РоссияПетровский район
 
 
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