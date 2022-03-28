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Украинские войска еще раз обстреляли поселок Гольмовский - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780559702.html
Украинские войска еще раз обстреляли поселок Гольмовский
Украинские войска еще раз обстреляли поселок Гольмовский - РИА Новости, 28.03.2022
Украинские войска еще раз обстреляли поселок Гольмовский
Украинские войска в понедельник еще раз обстреляли поселок Гольмовский к северу от города Горловка в Донецкой народной республике, по нему выпущено восемь мин... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:57
2022-03-28T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник еще раз обстреляли поселок Гольмовский к северу от города Горловка в Донецкой народной республике, по нему выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.15 – населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел Гольмовского украинскими войсками был зафиксирован в понедельник в 13.25.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/dokuchaevsk-1780536889.html
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, сцкк
19:57 28.03.2022 (обновлено: 19:58 28.03.2022)
 
Украинские войска еще раз обстреляли поселок Гольмовский

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска 28 марта еще раз обстреляли Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник еще раз обстреляли поселок Гольмовский к северу от города Горловка в Донецкой народной республике, по нему выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.15 – населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 17:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Докучаевску в ДНР
Предыдущий обстрел Гольмовского украинскими войсками был зафиксирован в понедельник в 13.25.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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