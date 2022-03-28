14:38 28.03.2022 (обновлено: 15:24 28.03.2022)
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке
Украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибра 152 миллиметра
Житель села Александровка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Александровка в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 ... н.п. Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - написало представительство в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.