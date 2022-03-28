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В Донецке школа попала под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780452283.html
В Донецке школа попала под обстрел со стороны украинских войск
В Донецке школа попала под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.03.2022
В Донецке школа попала под обстрел со стороны украинских войск
Попадание в школу в Донецке зафиксировано в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:19
2022-03-28T13:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Попадание в школу в Донецке зафиксировано в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненным данным зафиксировано попадание в МОУ "Школа №54 города Донецка" по адресу: улица Артема, 155", - сообщается в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220327/donetsk-1780359281.html
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в мире, украина, днр
13:19 28.03.2022 (обновлено: 13:32 28.03.2022)
 
В Донецке школа попала под обстрел со стороны украинских войск

Представительство ДНР заявило, что в Донецке школа попала под обстрел со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Попадание в школу в Донецке зафиксировано в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненным данным зафиксировано попадание в МОУ "Школа №54 города Донецка" по адресу: улица Артема, 155", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сгоревшие автомобили во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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