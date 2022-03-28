08:11 28.03.2022 (обновлено: 09:23 28.03.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 152 миллиметра
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские войска в 7:50 обстреляли донбасский город Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:50 — н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.
Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.