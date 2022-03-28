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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/obstrel-1780390723.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 7:50 обстреляли донбасский город Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:11
2022-03-28T09:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские войска в 7:50 обстреляли донбасский город Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:50 — н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в Европе железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
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в мире, украина, днр, ясиноватая
08:11 28.03.2022 (обновлено: 09:23 28.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 152 миллиметра

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские войска в 7:50 обстреляли донбасский город Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:50 — н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в Европе железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.
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Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДНРЯсиноватая
 
 
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