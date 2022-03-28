https://ria.ru/20220328/obstrel-1780390723.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 7:50 обстреляли донбасский город Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:11

2022-03-28T08:11

2022-03-28T09:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

днр

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские войска в 7:50 обстреляли донбасский город Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:50 — н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в Европе железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220328/oskolok-1780377213.html

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ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр, ясиноватая