https://ria.ru/20220328/novaya-1780478864.html

"Новая газета" приостанавливает работу

"Новая газета" приостанавливает работу - РИА Новости, 28.03.2022

"Новая газета" приостанавливает работу

Пресс-секретарь "Новой Газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание приостанавливает выход газеты. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:55

2022-03-28T14:55

2022-03-28T15:15

медиа - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь "Новой Газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание приостанавливает выход газеты.Пресс-секретарь также сообщила, что издание не получило предупреждение от РКН."Да, если вы знаете закон, вы его почитайте и сами ответьте на этот вопрос, поэтому "Новая газета" перестает выпускать газету", - сказала Прусенкова в ответ на вопрос, перестает ли выпускать газету издание после получения второго предупреждения от Роскомнадзора.РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта. Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.

https://ria.ru/20220328/ataki-1780475249.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)