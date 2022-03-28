https://ria.ru/20220328/neft-1780398917.html

В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня

В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня - РИА Новости, 28.03.2022

В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня

Возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу этого года, считает министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:38

2022-03-28T09:38

2022-03-28T10:34

оаэ

экономика

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ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу этого года, считает министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер."Ожидается, что спрос на нефть вернется к уровню до начала пандемии коронавируса к последнему кварталу этого года. В ближайшее время предложение по сравнению со спросом начнет снижаться", - отметил он, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.По его словам, в настоящее время спрос вырос примерно на три миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20220326/neft-1780252268.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оаэ, экономика