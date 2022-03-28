https://ria.ru/20220328/neft-1780398917.html
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня - РИА Новости, 28.03.2022
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня
Возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу этого года, считает министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:38
2022-03-28T09:38
2022-03-28T10:34
оаэ
экономика
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ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу этого года, считает министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер."Ожидается, что спрос на нефть вернется к уровню до начала пандемии коронавируса к последнему кварталу этого года. В ближайшее время предложение по сравнению со спросом начнет снижаться", - отметил он, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.По его словам, в настоящее время спрос вырос примерно на три миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20220326/neft-1780252268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, экономика
09:38 28.03.2022 (обновлено: 10:34 28.03.2022)
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня
Министр промышленности ОАЭ: спрос на нефть вернется на допандемийный уровень в конце года