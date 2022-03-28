Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/neft-1780398917.html
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня - РИА Новости, 28.03.2022
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня
Возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу этого года, считает министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:38
2022-03-28T10:34
оаэ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу этого года, считает министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер."Ожидается, что спрос на нефть вернется к уровню до начала пандемии коронавируса к последнему кварталу этого года. В ближайшее время предложение по сравнению со спросом начнет снижаться", - отметил он, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.По его словам, в настоящее время спрос вырос примерно на три миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20220326/neft-1780252268.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, экономика
09:38 28.03.2022 (обновлено: 10:34 28.03.2022)
 
В ОАЭ спрогнозировали, когда спрос на нефть достигнет допандемийного уровня

Министр промышленности ОАЭ: спрос на нефть вернется на допандемийный уровень в конце года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу этого года, считает министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер.
"Ожидается, что спрос на нефть вернется к уровню до начала пандемии коронавируса к последнему кварталу этого года. В ближайшее время предложение по сравнению со спросом начнет снижаться", - отметил он, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.
По его словам, в настоящее время спрос вырос примерно на три миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 17:29Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть
 
ОАЭЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала