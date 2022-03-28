https://ria.ru/20220328/neft-1780381598.html

Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти

Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти - РИА Новости, 28.03.2022

Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти

Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T02:02

2022-03-28T02:02

2022-03-28T07:19

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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что экономика Германии может стать независимой от российского газа к лету 2024 года, зависимость от поставок угля и нефти в Берлине хотят снизить уже к лету текущего года. Шольц также признал, что страны Евросоюза сейчас зависят от российских поставок. "Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем (если страны ЕС откажутся от российских энергоносителей). Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем", - добавил он.После начала российской военной спецоперации на Украине и нового витка западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком — почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220327/gazoprovod-1780261291.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/gaz-1780359628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, россия, германия, в мире