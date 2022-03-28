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Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти - РИА Новости, 28.03.2022
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Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти
Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти - РИА Новости, 28.03.2022
Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти
Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T02:02
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цены на нефть
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германия
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что экономика Германии может стать независимой от российского газа к лету 2024 года, зависимость от поставок угля и нефти в Берлине хотят снизить уже к лету текущего года. Шольц также признал, что страны Евросоюза сейчас зависят от российских поставок. "Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем (если страны ЕС откажутся от российских энергоносителей). Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем", - добавил он.После начала российской военной спецоперации на Украине и нового витка западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком — почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
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цены на нефть, россия, германия, в мире
02:02 28.03.2022 (обновлено: 07:19 28.03.2022)
 
Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти

Канцлер ФРГ Шольц: Германия может стать независимой от импорта нефти из России в этом году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки
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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы попытаемся уже в этом году уйти (от зависимости) от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа", - сказал он в интервью телеканалу ARD.

Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что экономика Германии может стать независимой от российского газа к лету 2024 года, зависимость от поставок угля и нефти в Берлине хотят снизить уже к лету текущего года.
Шольц также признал, что страны Евросоюза сейчас зависят от российских поставок. "Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем (если страны ЕС откажутся от российских энергоносителей). Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем", - добавил он.
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Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
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