https://ria.ru/20220328/nalogi-1780577307.html

Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги

Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги - РИА Новости, 28.03.2022

Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги

Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:31

2022-03-28T22:31

2022-03-28T22:31

в мире

сша

джо байден

налоги

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги."Я капиталист, если вы зарабатываете миллиард, - отлично, просто платите честно", - заявил в Белом доме Байден.Он отметил, что когда пожарные и учителя платят такой же налог, как сверхбогатые, - это нечестно. По словам Байдена, в связи с пандемией состояние богатых американцев увеличивалось, в то время как люди с низким доходом беднели.Байден ранее предложил увеличить до 20% налоговую ставку для домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов в год.

https://ria.ru/20220328/nalog-1780544754.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, налоги