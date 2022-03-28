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Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги - РИА Новости, 28.03.2022
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Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги
Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги - РИА Новости, 28.03.2022
Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги
Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:31
2022-03-28T22:31
в мире
сша
джо байден
налоги
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги."Я капиталист, если вы зарабатываете миллиард, - отлично, просто платите честно", - заявил в Белом доме Байден.Он отметил, что когда пожарные и учителя платят такой же налог, как сверхбогатые, - это нечестно. По словам Байдена, в связи с пандемией состояние богатых американцев увеличивалось, в то время как люди с низким доходом беднели.Байден ранее предложил увеличить до 20% налоговую ставку для домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов в год.
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в мире, сша, джо байден, налоги
22:31 28.03.2022
 
Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги

Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги.
"Я капиталист, если вы зарабатываете миллиард, - отлично, просто платите честно", - заявил в Белом доме Байден.
Он отметил, что когда пожарные и учителя платят такой же налог, как сверхбогатые, - это нечестно. По словам Байдена, в связи с пандемией состояние богатых американцев увеличивалось, в то время как люди с низким доходом беднели.
Байден ранее предложил увеличить до 20% налоговую ставку для домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов в год.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:32
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