https://ria.ru/20220328/nalogi-1780577307.html
Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги
Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги - РИА Новости, 28.03.2022
Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги
Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:31
2022-03-28T22:31
2022-03-28T22:31
в мире
сша
джо байден
налоги
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги."Я капиталист, если вы зарабатываете миллиард, - отлично, просто платите честно", - заявил в Белом доме Байден.Он отметил, что когда пожарные и учителя платят такой же налог, как сверхбогатые, - это нечестно. По словам Байдена, в связи с пандемией состояние богатых американцев увеличивалось, в то время как люди с низким доходом беднели.Байден ранее предложил увеличить до 20% налоговую ставку для домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов в год.
https://ria.ru/20220328/nalog-1780544754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, налоги
Байден призвал американских миллиардеров платить честные налоги
Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал миллиардеров платить честные налоги.
"Я капиталист, если вы зарабатываете миллиард, - отлично, просто платите честно", - заявил в Белом доме Байден
.
Он отметил, что когда пожарные и учителя платят такой же налог, как сверхбогатые, - это нечестно. По словам Байдена, в связи с пандемией состояние богатых американцев увеличивалось, в то время как люди с низким доходом беднели.
Байден ранее предложил увеличить до 20% налоговую ставку для домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов в год.