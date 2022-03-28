https://ria.ru/20220328/nalog-1780574253.html

Британцы подумывают об отказе платить муниципальный налог из-за роста цен

Британцы подумывают об отказе платить муниципальный налог из-за роста цен - РИА Новости, 28.03.2022

Британцы подумывают об отказе платить муниципальный налог из-за роста цен

Среди жителей Великобритании, недовольных рекордным ростом цен на топливо, звучат разные идеи о том, как заставить власти и бизнес решить эту проблему. В... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:54

2022-03-28T21:54

2022-03-28T23:00

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ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости. Среди жителей Великобритании, недовольных рекордным ростом цен на топливо, звучат разные идеи о том, как заставить власти и бизнес решить эту проблему. В частности, в одной из групп в Facebook* , созданной три недели назад на фоне топливного кризиса, где состоят более пяти тысяч пользователей, прозвучал призыв не платить муниципальный налог, пока власти не разберутся с ситуацией.По словам автора поста, сейчас люди ищут разные способы выразить свой протест против роста цен на топливо и повышения стоимости жизни: блокировать дороги, не ходить на работу, бастовать, не платить подоходный налог, бойкотировать заправки и тому подобное, но многие просто не могут себе это позволить по разным причинам."Как насчет одной вещи, которую мы действительно контролируем: отмены всех прямых списаний, при которых мы платим свой муниципальный налог? Если как можно больше людей откажутся платить свой муниципальный налог до тех пор, пока что-то не будет сделано с кризисом стоимости жизни, я почти уверен, что местные советы будут вынуждены сесть в парламенте и обсудить варианты, поскольку у них не будет миллионов фунтов стерлингов, если мы все сделаем это", — призывает автор публикации.Среди других популярных предложений у британцев: бойкотировать магазины при заправках, которые обеспечивают большую часть выручки.Глава британского Минфина Риши Сунак на прошлой неделе объявил, что пошлина на топливо будет снижена на пять пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, в британской ассоциации автомобилистов RAC заявили, что эта мера является каплей в море в условиях роста цен. По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. По данным RAC, средние цены на топливо подскочили на прошлой неделе до новых рекордов: дизельное топливо подорожало до 179,72 пенса (около 2,37 доллара) за литр, бензин — до 167,01 пенса (около 2,2 доллара).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220328/toplivo-1780572465.html

https://ria.ru/20220328/shok-1780494103.html

великобритания

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, россия