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Байден предложил ввести "налог на миллиардеров" - РИА Новости, 28.03.2022
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Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"
Байден предложил ввести "налог на миллиардеров" - РИА Новости, 28.03.2022
Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"
Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:32
2022-03-28T19:09
налоги
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%, говорится в справочных материалах."Бюджет включает минимальный налог в 20% на мультимиллионеров и миллиардеров, которые пользуются неоправданно низкими налоговыми ставками", - говорится в документе.Белый дом заверил, что новые правила налогообложения испытают на себе только 0,01% американских домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов. Более половины сборов власти рассчитывают получить с миллиардеров.
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налоги, джо байден, сша, в мире
18:32 28.03.2022 (обновлено: 19:09 28.03.2022)
 
Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"

Президент США Байден предложил ввести "налог на миллиардеров" по ставке не менее 20%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%, говорится в справочных материалах.
"Бюджет включает минимальный налог в 20% на мультимиллионеров и миллиардеров, которые пользуются неоправданно низкими налоговыми ставками", - говорится в документе.
Белый дом заверил, что новые правила налогообложения испытают на себе только 0,01% американских домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов. Более половины сборов власти рассчитывают получить с миллиардеров.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:42
Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина
 
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