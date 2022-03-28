https://ria.ru/20220328/nalog-1780544754.html

Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"

Байден предложил ввести "налог на миллиардеров" - РИА Новости, 28.03.2022

Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:32

2022-03-28T18:32

2022-03-28T19:09

налоги

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%, говорится в справочных материалах."Бюджет включает минимальный налог в 20% на мультимиллионеров и миллиардеров, которые пользуются неоправданно низкими налоговыми ставками", - говорится в документе.Белый дом заверил, что новые правила налогообложения испытают на себе только 0,01% американских домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов. Более половины сборов власти рассчитывают получить с миллиардеров.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780546135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

налоги, джо байден, сша, в мире