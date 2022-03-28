https://ria.ru/20220328/muzei-1780532260.html
Четыре российских музея вошли в топ самых посещаемых в мире
Четыре российских музея вошли в топ самых посещаемых в мире - РИА Новости, 28.03.2022
Четыре российских музея вошли в топ самых посещаемых в мире
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Мультимедиа Арт Музей (МАММ) вошли в рейтинг ста самых посещаемых музеев изобразительных искусств за 2021 год,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:03
2022-03-28T18:03
2022-03-28T18:03
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Мультимедиа Арт Музей (МАММ) вошли в рейтинг ста самых посещаемых музеев изобразительных искусств за 2021 год, свидетельствуют данные рейтинга международного издания The Art Newspaper.Русский музей в Санкт-Петербурге занял второе место в топ-100 (на первой строчке — Лувр в Париже с 2,82 миллионами человек). Согласно данным, приведенным The Art Newspaper, там отметились почти 2,26 миллиона гостей – это на 88 процентов больше, чем в 2020 году, и всего на 6 процентов ниже, чем до пандемии в 2019 году. "Музей, в котором хранится обширная коллекция русского искусства, был закрыт всего на десять дней из-за ограничений COVID-19 по сравнению со 116 днями у Лувра", — уточняется на сайте.МАММ оказался на третьем месте рейтинга с посещаемостью 2,2 миллиона человек. Эрмитаж в Санкт-Петербурге оказался на шестом месте рейтинга. Его гостями стали 1,64 миллиона человек. Институцию обогнали Метрополитен-музей в Нью-Йорке (1,95 миллиона — четвертое место) и Национальная галерея искусств в Вашингтоне (1,70 миллиона — пятое место). Рост посещаемости Эрмитажа вырос на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.Третьяковская галерея заняла девятое место, собрав 2021 году 1,58 миллиона зрителей. Это на 77 процентов больше, чем в 2020 году. Перед ней, на восьмом месте, значатся Музеи Ватикана (1,61 миллиона гостей), на седьмом — Центр искусств королевы Софии в Мадриде (1,64 миллиона). Десятку замыкает Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже — там за 2021 год побывали 1,58 миллиона гостей.
https://ria.ru/20211222/vystavka-1764854502.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, ольга свиблова, ватикан, мадрид (город), вашингтон (город), лувр, государственный эрмитаж, государственный русский музей, мультимедиа арт музей, центр жоржа помпиду, музеи, выставки
Четыре российских музея вошли в топ самых посещаемых в мире
Третьяковка вошла в топ-100 самых посещаемых музеев мира по версии The Art Newspaper
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Мультимедиа Арт Музей (МАММ) вошли в рейтинг ста самых посещаемых музеев изобразительных искусств за 2021 год, свидетельствуют
данные рейтинга международного издания The Art Newspaper.
Однако такой успех иностранные арт-критики объяснили по-своему. По их словам, российские музеи "попали в первую десятку в значительной степени благодаря тому, что были закрыты меньше дней, чем другие", говорится в публикации.
Русский музей в Санкт-Петербурге занял второе место в топ-100 (на первой строчке — Лувр в Париже с 2,82 миллионами человек). Согласно данным, приведенным The Art Newspaper, там отметились почти 2,26 миллиона гостей – это на 88 процентов больше, чем в 2020 году, и всего на 6 процентов ниже, чем до пандемии в 2019 году.
"Музей, в котором хранится обширная коллекция русского искусства, был закрыт всего на десять дней из-за ограничений COVID-19 по сравнению со 116 днями у Лувра", — уточняется на сайте.
МАММ оказался на третьем месте рейтинга с посещаемостью 2,2 миллиона человек.
"Это нормально. Мы всегда были очень популярным музеем. Сейчас, особенно в сложившейся в последнее время ситуации, посещаемость у нас даже больше, чем та, которая указана на тот период, когда делался рейтинг. Она возросла", — отреагировала на известие директор МАММ Ольга Свиблова.
Эрмитаж в Санкт-Петербурге оказался на шестом месте рейтинга. Его гостями стали 1,64 миллиона человек. Институцию обогнали Метрополитен-музей в Нью-Йорке (1,95 миллиона — четвертое место) и Национальная галерея искусств в Вашингтоне (1,70 миллиона — пятое место). Рост посещаемости Эрмитажа вырос на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.
Третьяковская галерея заняла девятое место, собрав 2021 году 1,58 миллиона зрителей. Это на 77 процентов больше, чем в 2020 году. Перед ней, на восьмом месте, значатся Музеи Ватикана (1,61 миллиона гостей), на седьмом — Центр искусств королевы Софии в Мадриде (1,64 миллиона).
Десятку замыкает Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже — там за 2021 год побывали 1,58 миллиона гостей.