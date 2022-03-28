https://ria.ru/20220328/muzei-1780532260.html

Четыре российских музея вошли в топ самых посещаемых в мире

Четыре российских музея вошли в топ самых посещаемых в мире - РИА Новости, 28.03.2022

Четыре российских музея вошли в топ самых посещаемых в мире

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Мультимедиа Арт Музей (МАММ) вошли в рейтинг ста самых посещаемых музеев изобразительных искусств за 2021 год,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:03

2022-03-28T18:03

2022-03-28T18:03

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Мультимедиа Арт Музей (МАММ) вошли в рейтинг ста самых посещаемых музеев изобразительных искусств за 2021 год, свидетельствуют данные рейтинга международного издания The Art Newspaper.Русский музей в Санкт-Петербурге занял второе место в топ-100 (на первой строчке — Лувр в Париже с 2,82 миллионами человек). Согласно данным, приведенным The Art Newspaper, там отметились почти 2,26 миллиона гостей – это на 88 процентов больше, чем в 2020 году, и всего на 6 процентов ниже, чем до пандемии в 2019 году. "Музей, в котором хранится обширная коллекция русского искусства, был закрыт всего на десять дней из-за ограничений COVID-19 по сравнению со 116 днями у Лувра", — уточняется на сайте.МАММ оказался на третьем месте рейтинга с посещаемостью 2,2 миллиона человек. Эрмитаж в Санкт-Петербурге оказался на шестом месте рейтинга. Его гостями стали 1,64 миллиона человек. Институцию обогнали Метрополитен-музей в Нью-Йорке (1,95 миллиона — четвертое место) и Национальная галерея искусств в Вашингтоне (1,70 миллиона — пятое место). Рост посещаемости Эрмитажа вырос на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.Третьяковская галерея заняла девятое место, собрав 2021 году 1,58 миллиона зрителей. Это на 77 процентов больше, чем в 2020 году. Перед ней, на восьмом месте, значатся Музеи Ватикана (1,61 миллиона гостей), на седьмом — Центр искусств королевы Софии в Мадриде (1,64 миллиона). Десятку замыкает Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже — там за 2021 год побывали 1,58 миллиона гостей.

https://ria.ru/20211222/vystavka-1764854502.html

https://ria.ru/20220323/bruskin-1779635952.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга свиблова, ватикан, мадрид (город), вашингтон (город), лувр, государственный эрмитаж, государственный русский музей, мультимедиа арт музей, центр жоржа помпиду, музеи, выставки