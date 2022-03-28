https://ria.ru/20220328/multfilm-1780383143.html

Российский мультфильм "БоксБалет" остался без "Оскара"

Российский мультфильм "БоксБалет" остался без "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022

Российский мультфильм "БоксБалет" остался без "Оскара"

Российский "БоксБалет" остался без награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", ее получил "Стеклоочиститель"... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T03:39

2022-03-28T03:39

2022-03-28T03:46

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Российский "БоксБалет" остался без награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", ее получил "Стеклоочиститель" испанского режиссера Альберто Мьельго.Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе.В номинации "Лучший короткометражный фильм" помимо картины Антона Дьякова "БоксБалет" были также представлены "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Дела искусства" Джоанны Куинн и "Робин" Дэна Оджари и Майкла Плиза.Впервые в истории телетрансляций "Оскара" обладатели награды в восьми категориях, в том числе "Короткометражный анимационный фильм", были объявлены до ее официального начала."Оскар" в номинации "Лучший звук" получил фильм "Дюна" Дени Вильнёва, награду в категории "Лучшая музыка к фильму" за эту же картину получил Ханс Циммер. "Дюна" также получила "Оскар" за "Лучший монтаж" и "Лучшую работу художника".Победу в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм" одержало "Долгое прощание", в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" - "Королева баскетбола". В категории "Лучший грим и прически" отмечены создатели фильма "Глаза Тэмми Фэй".

https://ria.ru/20220324/kino-1779699892.html

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Максим Горбачев

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