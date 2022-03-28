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Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 28.03.2022
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Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума
Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 28.03.2022
Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:32
2022-03-28T14:48
общество
мрот
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), в ближайшее время они будут представлены.Министр напомнил, что президент страны Владимир Путин ранее поручил правительству сформировать предложения по индексации МРОТ и ПМ."Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ.
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общество, мрот, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
14:32 28.03.2022 (обновлено: 14:48 28.03.2022)
 
Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума

Глава Минтруда Котяков анонсировал предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), в ближайшее время они будут представлены.
Министр напомнил, что президент страны Владимир Путин ранее поручил правительству сформировать предложения по индексации МРОТ и ПМ.
"Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ.
Женщина на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 17:59
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента
 
ОбществоМРОТМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссия
 
 
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