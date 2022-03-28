https://ria.ru/20220328/mrot-1780472721.html

Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума

Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 28.03.2022

Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:32

2022-03-28T14:32

2022-03-28T14:48

общество

мрот

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), в ближайшее время они будут представлены.Министр напомнил, что президент страны Владимир Путин ранее поручил правительству сформировать предложения по индексации МРОТ и ПМ."Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ.

https://ria.ru/20220319/pensii-1779046104.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, мрот, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия