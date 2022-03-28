https://ria.ru/20220328/moskva-1780395703.html
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться - РИА Новости, 28.03.2022
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться
Утвержденный план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Москве не является догмой, при необходимости будет дополняться, сообщил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:16
2022-03-28T09:16
2022-03-28T09:16
экономика
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777285606_0:174:3078:1905_1920x0_80_0_0_517c8de8cb5e61243831c28671d5b3a7.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Утвержденный план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Москве не является догмой, при необходимости будет дополняться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Он отметил, что в столице продолжается системная работа по противодействию санкционному давлению. Так, после согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы."Многие из этих мероприятий уже реализованы. Утвержденный план не является догмой. По мере необходимости он будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан", - сообщил Собянин.
https://realty.ria.ru/20220324/moskva-1779825693.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777285606_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3d827c22e213ed6dcbd00cc929517073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, сергей собянин
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться
Мэр Москвы Собянин заявил, что план мероприятий по стабилизации экономики