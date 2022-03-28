Рейтинг@Mail.ru
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/moskva-1780395703.html
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться - РИА Новости, 28.03.2022
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться
Утвержденный план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Москве не является догмой, при необходимости будет дополняться, сообщил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:16
2022-03-28T09:16
экономика
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777285606_0:174:3078:1905_1920x0_80_0_0_517c8de8cb5e61243831c28671d5b3a7.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Утвержденный план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Москве не является догмой, при необходимости будет дополняться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Он отметил, что в столице продолжается системная работа по противодействию санкционному давлению. Так, после согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы."Многие из этих мероприятий уже реализованы. Утвержденный план не является догмой. По мере необходимости он будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан", - сообщил Собянин.
https://realty.ria.ru/20220324/moskva-1779825693.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777285606_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3d827c22e213ed6dcbd00cc929517073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сергей собянин
09:16 28.03.2022
 
План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться

Мэр Москвы Собянин заявил, что план мероприятий по стабилизации экономики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Утвержденный план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Москве не является догмой, при необходимости будет дополняться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Он отметил, что в столице продолжается системная работа по противодействию санкционному давлению. Так, после согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы.
"Многие из этих мероприятий уже реализованы. Утвержденный план не является догмой. По мере необходимости он будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан", - сообщил Собянин.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 12:17
Власти Москвы утвердили новые меры поддержки девелоперов
 
ЭкономикаМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала