https://ria.ru/20220328/moskva-1780395703.html

План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться

План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться - РИА Новости, 28.03.2022

План мероприятий по стабилизации экономики в Москве будет дополняться

Утвержденный план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Москве не является догмой, при необходимости будет дополняться, сообщил мэр Москвы Сергей РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:16

2022-03-28T09:16

2022-03-28T09:16

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Утвержденный план мероприятий по стабилизации экономической ситуации в Москве не является догмой, при необходимости будет дополняться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Он отметил, что в столице продолжается системная работа по противодействию санкционному давлению. Так, после согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы."Многие из этих мероприятий уже реализованы. Утвержденный план не является догмой. По мере необходимости он будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан", - сообщил Собянин.

https://realty.ria.ru/20220324/moskva-1779825693.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, сергей собянин