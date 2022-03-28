https://ria.ru/20220328/moskva-1780389498.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:58
2022-03-28T07:58
2022-03-28T07:58
общество
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Синенков."Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде снега, мокрого снега, а вечером даже временами дождь. (Температура воздуха составит) ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник облачную погоду с мокрым снегом