https://ria.ru/20220328/moskva-1780389498.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.03.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T07:58

2022-03-28T07:58

2022-03-28T07:58

общество

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Синенков."Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде снега, мокрого снега, а вечером даже временами дождь. (Температура воздуха составит) ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва