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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.03.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T07:58
2022-03-28T07:58
общество
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Синенков."Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде снега, мокрого снега, а вечером даже временами дождь. (Температура воздуха составит) ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:58 28.03.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник облачную погоду с мокрым снегом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Синенков.
"Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде снега, мокрого снега, а вечером даже временами дождь. (Температура воздуха составит) ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех", - сообщил Синенков.
Прохожие - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
07:40
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Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба.
 
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