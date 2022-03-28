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Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие
Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие - РИА Новости, 28.03.2022
Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие
Американская киноакадемия заявила, что выступает против любой формы насилия на фоне инцидента с актером Уиллом Смитом, который ударил комика Криса Рока во время РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:26
2022-03-28T14:37
культура
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уилл смит
сша
новости культуры
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия заявила, что выступает против любой формы насилия на фоне инцидента с актером Уиллом Смитом, который ударил комика Криса Рока во время вручения кинопремии "Оскар"."Академия не приемлет насилия в любой форме", - написала киноакадемия США в Twitter.Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь супруги. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара". Актер извинился перед Академией и всеми коллегами за произошедшее.
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в мире, уилл смит, сша, новости культуры, кино и сериалы
09:26 28.03.2022 (обновлено: 14:37 28.03.2022)
 
Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие

Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом заявила, что осуждает любую форму насилия

© REUTERS / Brian SnyderУилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Brian Snyder
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия заявила, что выступает против любой формы насилия на фоне инцидента с актером Уиллом Смитом, который ударил комика Криса Рока во время вручения кинопремии "Оскар".
"Академия не приемлет насилия в любой форме", - написала киноакадемия США в Twitter.
Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь супруги. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.
Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара". Актер извинился перед Академией и всеми коллегами за произошедшее.
Крис Рок на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 07:56Культура
Ведущий "Оскара" отказался обратиться в полицию после удара Уилла Смита
 
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