https://ria.ru/20220328/mit-1780397061.html

Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие

Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие - РИА Новости, 28.03.2022

Киноакадемия США после инцидента с Уиллом Смитом осудила любое насилие

Американская киноакадемия заявила, что выступает против любой формы насилия на фоне инцидента с актером Уиллом Смитом, который ударил комика Криса Рока во время РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:26

2022-03-28T09:26

2022-03-28T14:37

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия заявила, что выступает против любой формы насилия на фоне инцидента с актером Уиллом Смитом, который ударил комика Криса Рока во время вручения кинопремии "Оскар"."Академия не приемлет насилия в любой форме", - написала киноакадемия США в Twitter.Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь супруги. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара". Актер извинился перед Академией и всеми коллегами за произошедшее.

https://ria.ru/20220328/politsiya-1780389193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, уилл смит, сша, новости культуры, кино и сериалы