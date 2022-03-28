https://ria.ru/20220328/miny-1780575703.html

В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море

В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море - РИА Новости, 28.03.2022

В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море

Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин сохраняется вдоль побережья причерноморских государств, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:06

2022-03-28T22:06

2022-03-28T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

россия

босфор

черное море

украина

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин сохраняется вдоль побережья причерноморских государств, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены, и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали", - сказал он.Мизинцев уточняет, что "со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей".

https://ria.ru/20220326/miny-1780277839.html

россия

босфор

черное море

украина

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Наталья Макарова

россия, босфор, черное море, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев