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В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/miny-1780575703.html
В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море
В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море - РИА Новости, 28.03.2022
В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море
Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин сохраняется вдоль побережья причерноморских государств, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:06
2022-03-28T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
россия
босфор
черное море
украина
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин сохраняется вдоль побережья причерноморских государств, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены, и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали", - сказал он.Мизинцев уточняет, что "со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей".
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босфор
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россия, босфор, черное море, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
22:06 28.03.2022 (обновлено: 22:08 28.03.2022)
 
В Минобороны заявили об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море

Минобороны: угроза дрейфа украинских мин сохраняется вдоль побережья причерноморских стран

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМоряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины
Моряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Моряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин сохраняется вдоль побережья причерноморских государств, Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены, и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали", - сказал он.
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Мизинцев уточняет, что "со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияБосфорЧерное мореУкраинаНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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