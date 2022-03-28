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Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину - РИА Новости, 28.03.2022
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Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину
Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину - РИА Новости, 28.03.2022
Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину
Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от румынского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:41
2022-03-28T14:57
россия
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румыния
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от румынского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии."Мина была замечена сегодня утром румынским рыболовецким судном "Олимпус-1", командир которого проинформировал румынские власти по официальным каналам. Начальник штаба ВМФ отдал приказ о проведении разведывательно-оперативной операции в приморском округе, где была замечена мина", - сообщили в Минобороны.Тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску" с группой водолазов-саперов на борту был отправлен на поиски мины. Она была обнаружена в водах Черного моря в 39 морских милях (70-72 км) от мыса Мидия. Мина была обезврежена через шесть часов после начала операции, уточнили в министерстве.ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что 21 марта министерство отправило тральщик на поиск мин в своих территориальных водах, также все суда были предупреждены о возможной опасности.
https://ria.ru/20220328/mina-1780458844.html
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россия, одесса, румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, в мире
14:41 28.03.2022 (обновлено: 14:57 28.03.2022)
 
Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину

Возле побережья Румынии в Черном море нашли и обезвредили дрейфующую мину

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Корабли стран НАТО в Черном море. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от румынского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.
"Мина была замечена сегодня утром румынским рыболовецким судном "Олимпус-1", командир которого проинформировал румынские власти по официальным каналам. Начальник штаба ВМФ отдал приказ о проведении разведывательно-оперативной операции в приморском округе, где была замечена мина", - сообщили в Минобороны.
Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море
Вчера, 13:47
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
Тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску" с группой водолазов-саперов на борту был отправлен на поиски мины. Она была обнаружена в водах Черного моря в 39 морских милях (70-72 км) от мыса Мидия. Мина была обезврежена через шесть часов после начала операции, уточнили в министерстве.
ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что 21 марта министерство отправило тральщик на поиск мин в своих территориальных водах, также все суда были предупреждены о возможной опасности.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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В Турции сообщили о найденной в Черном море мине
 
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