https://ria.ru/20220328/mina-1780475749.html

Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину

Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину - РИА Новости, 28.03.2022

Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину

Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от румынского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:41

2022-03-28T14:41

2022-03-28T14:57

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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от румынского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии."Мина была замечена сегодня утром румынским рыболовецким судном "Олимпус-1", командир которого проинформировал румынские власти по официальным каналам. Начальник штаба ВМФ отдал приказ о проведении разведывательно-оперативной операции в приморском округе, где была замечена мина", - сообщили в Минобороны.Тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску" с группой водолазов-саперов на борту был отправлен на поиски мины. Она была обнаружена в водах Черного моря в 39 морских милях (70-72 км) от мыса Мидия. Мина была обезврежена через шесть часов после начала операции, уточнили в министерстве.ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что 21 марта министерство отправило тральщик на поиск мин в своих территориальных водах, также все суда были предупреждены о возможной опасности.

https://ria.ru/20220328/mina-1780458844.html

https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html

россия

одесса

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, одесса, румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, в мире