14:41 28.03.2022 (обновлено: 14:57 28.03.2022)
Возле побережья Румынии нашли и обезвредили дрейфующую мину
Возле побережья Румынии в Черном море нашли и обезвредили дрейфующую мину
Корабли стран НАТО в Черном море. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от румынского побережья, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.
"Мина была замечена сегодня утром румынским рыболовецким судном "Олимпус-1", командир которого проинформировал румынские власти по официальным каналам. Начальник штаба ВМФ отдал приказ о проведении разведывательно-оперативной операции в приморском округе, где была замечена мина", - сообщили в Минобороны.
Тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску" с группой водолазов-саперов на борту был отправлен на поиски мины. Она была обнаружена в водах Черного моря в 39 морских милях (70-72 км) от мыса Мидия. Мина была обезврежена через шесть часов после начала операции, уточнили в министерстве.
ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что 21 марта министерство отправило тральщик на поиск мин в своих территориальных водах, также все суда были предупреждены о возможной опасности.
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