https://ria.ru/20220328/mina-1780458844.html
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину - РИА Новости, 28.03.2022
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
Министерство обороны Турции сообщило, что обнаруженная у границы с Болгарией в Черном море мина обезврежена, передает агентство Анадолу. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:47
2022-03-28T13:47
2022-03-28T14:10
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минобороны турции
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вмс турции
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило, что обнаруженная у границы с Болгарией в Черном море мина обезврежена, передает агентство Анадолу.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией."Группы подводной обороны Турции обезвредили мину, обнаруженную у побережья Игнеады, недалеко от границы с Болгарией", - говорится в сообщении агентства в Twitter.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/mina-1780415222.html
https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесса, черноморск, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции
13:47 28.03.2022 (обновлено: 14:10 28.03.2022)
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
В Турции обезвредили мину, обнаруженную в Черном море у побережья Игнеады