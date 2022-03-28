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В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину - РИА Новости, 28.03.2022
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В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину - РИА Новости, 28.03.2022
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
Министерство обороны Турции сообщило, что обнаруженная у границы с Болгарией в Черном море мина обезврежена, передает агентство Анадолу. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:47
2022-03-28T14:10
в мире
россия
одесса
черноморск
минобороны турции
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вмс турции
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило, что обнаруженная у границы с Болгарией в Черном море мина обезврежена, передает агентство Анадолу.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией."Группы подводной обороны Турции обезвредили мину, обнаруженную у побережья Игнеады, недалеко от границы с Болгарией", - говорится в сообщении агентства в Twitter.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
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в мире, россия, одесса, черноморск, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции
13:47 28.03.2022 (обновлено: 14:10 28.03.2022)
 
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину

В Турции обезвредили мину, обнаруженную в Черном море у побережья Игнеады

© U.S. Navy photo by Lt. j.g. David HancockАмериканский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море
Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море
© U.S. Navy photo by Lt. j.g. David Hancock
Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило, что обнаруженная у границы с Болгарией в Черном море мина обезврежена, передает агентство Анадолу.
Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.
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В Турции сообщили о второй мине в Черном море
"Группы подводной обороны Турции обезвредили мину, обнаруженную у побережья Игнеады, недалеко от границы с Болгарией", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
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В миреРоссияОдессаЧерноморскМинобороны ТурцииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВМС Турции
 
 
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