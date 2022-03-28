https://ria.ru/20220328/mina-1780458844.html

В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину

В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину - РИА Новости, 28.03.2022

В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину

Министерство обороны Турции сообщило, что обнаруженная у границы с Болгарией в Черном море мина обезврежена, передает агентство Анадолу. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:47

2022-03-28T13:47

2022-03-28T14:10

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вмс турции

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило, что обнаруженная у границы с Болгарией в Черном море мина обезврежена, передает агентство Анадолу.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией."Группы подводной обороны Турции обезвредили мину, обнаруженную у побережья Игнеады, недалеко от границы с Болгарией", - говорится в сообщении агентства в Twitter.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/mina-1780415222.html

https://ria.ru/20220328/turtsiya-1780407408.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, одесса, черноморск, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции