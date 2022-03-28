https://ria.ru/20220328/mery-1780379047.html

Шольц пообещал "драматические меры" в случае "применения" Россией химоружия

Шольц пообещал "драматические меры" в случае "применения" Россией химоружия - РИА Новости, 28.03.2022

Шольц пообещал "драматические меры" в случае "применения" Россией химоружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад, в случае применения Россией на Украине химического или биологического оружия, отреагирует "драматическими мерами",... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T00:49

2022-03-28T00:49

2022-03-28T00:51

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БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад, в случае применения Россией на Украине химического или биологического оружия, отреагирует "драматическими мерами", которые сейчас обсуждаются.По его словам, в переговорах с Россией, в частности, поднимался вопрос американских биолабораторий на Украине. Шольц назвал информацию об их существовании "ложью"."Не используйте это для операции под ложным флагом, когда вы будете утверждать, что все это реакция на соответствующие действия Украины. Это повлекло бы тяжелейшие последствия, и мы едины в том, что мы отреагируем драматическими мерами, и уже думаем, как это будет сделано", - сказал канцлер.Он отметил, что не намерен публично рассуждать об ответе стран Запада, НАТО не станет "стороной конфликта", но отреагирует. Шольц добавил, что ни он, ни президент США Джо Байден не говорили, каким может быть потенциальный ответ, и для этого у обоих "есть хорошие основания".Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220324/obvineniya-1779771943.html

https://ria.ru/20220327/sholts-1780376358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, в мире, украина, германия