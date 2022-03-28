https://ria.ru/20220328/medvedi-1780567554.html

Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны

Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны - РИА Новости, 28.03.2022

Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны

Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:48

2022-03-28T20:48

2022-03-28T20:48

красная поляна

сочи

общество

медведь

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СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких движений, не пытаться делать селфи, рассказал РИА Новости доктор биологических наук Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Сочи Анатолий Кудактин.В соцсетях появилось видео с семейством медведей недалеко от Красной Поляны в горах Сочи. По словам Кудактина, конец марта - время, когда медведи начинают выходить из берлог, поэтому выход зверей произошел вовремя, а их появление среди людей лишь свидетельствует о том, что ранее в том месте росли дубы и каштаны, за которыми пришли косолапые."Появилась информация, что медведей видели в районе Красной Поляны, в местах активного отдыха, где катаются лыжники. Это тоже вполне нормальное явление, поскольку медведи после выхода из берлоги пытаются вернуться к тем местам, где они раньше находили себе корм. Там оказались новые построенные объекты олимпийской инфраструктуры, на которые медведи вышли, и вскоре они оттуда уйдут", - сказал Кудактин.При этом он отметил, что звери, вышедшие к населенным пунктам, пребывают в стрессе, поэтому при встрече с ними нужно сохранять спокойствие, чтобы избежать происшествий."При встрече таких медведей не стоит впадать в панику, бежать, громко кричать. Все, что шумит, громко кричит, убегает, является стимулирующим моментом и побуждает медведя к преследованию, погоне", - уточнил ученый.Он также рассказал, что при встрече с медведем нельзя делать селфи, поскольку зверь может воспринять это как призыв к действию, подумав, что его хотят покормить. Кроме того, Кудактин напомнил, что нередко туристы и горожане прикармливают зверей, оставляя мусор в лесах, что провоцирует их появление среди людей.

https://ria.ru/20220208/medvezhata-1771678337.html

красная поляна

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красная поляна, сочи, общество, медведь