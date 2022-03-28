https://ria.ru/20220328/medvedi-1780567554.html
Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны
Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны - РИА Новости, 28.03.2022
Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны
Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:48
2022-03-28T20:48
2022-03-28T20:48
красная поляна
сочи
общество
медведь
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СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких движений, не пытаться делать селфи, рассказал РИА Новости доктор биологических наук Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Сочи Анатолий Кудактин.В соцсетях появилось видео с семейством медведей недалеко от Красной Поляны в горах Сочи. По словам Кудактина, конец марта - время, когда медведи начинают выходить из берлог, поэтому выход зверей произошел вовремя, а их появление среди людей лишь свидетельствует о том, что ранее в том месте росли дубы и каштаны, за которыми пришли косолапые."Появилась информация, что медведей видели в районе Красной Поляны, в местах активного отдыха, где катаются лыжники. Это тоже вполне нормальное явление, поскольку медведи после выхода из берлоги пытаются вернуться к тем местам, где они раньше находили себе корм. Там оказались новые построенные объекты олимпийской инфраструктуры, на которые медведи вышли, и вскоре они оттуда уйдут", - сказал Кудактин.При этом он отметил, что звери, вышедшие к населенным пунктам, пребывают в стрессе, поэтому при встрече с ними нужно сохранять спокойствие, чтобы избежать происшествий."При встрече таких медведей не стоит впадать в панику, бежать, громко кричать. Все, что шумит, громко кричит, убегает, является стимулирующим моментом и побуждает медведя к преследованию, погоне", - уточнил ученый.Он также рассказал, что при встрече с медведем нельзя делать селфи, поскольку зверь может воспринять это как призыв к действию, подумав, что его хотят покормить. Кроме того, Кудактин напомнил, что нередко туристы и горожане прикармливают зверей, оставляя мусор в лесах, что провоцирует их появление среди людей.
https://ria.ru/20220208/medvezhata-1771678337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красная поляна, сочи, общество, медведь
Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны
Доктор наук Кудактин о выходе медведей к людям в районе Красной Поляны: животные ищут корм
СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких движений, не пытаться делать селфи, рассказал РИА Новости доктор биологических наук Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Сочи Анатолий Кудактин.
В соцсетях появилось видео с семейством медведей недалеко от Красной Поляны
в горах Сочи. По словам Кудактина, конец марта - время, когда медведи начинают выходить из берлог, поэтому выход зверей произошел вовремя, а их появление среди людей лишь свидетельствует о том, что ранее в том месте росли дубы и каштаны, за которыми пришли косолапые.
"Появилась информация, что медведей видели в районе Красной Поляны, в местах активного отдыха, где катаются лыжники. Это тоже вполне нормальное явление, поскольку медведи после выхода из берлоги пытаются вернуться к тем местам, где они раньше находили себе корм. Там оказались новые построенные объекты олимпийской инфраструктуры, на которые медведи вышли, и вскоре они оттуда уйдут", - сказал Кудактин.
При этом он отметил, что звери, вышедшие к населенным пунктам, пребывают в стрессе, поэтому при встрече с ними нужно сохранять спокойствие, чтобы избежать происшествий.
"При встрече таких медведей не стоит впадать в панику, бежать, громко кричать. Все, что шумит, громко кричит, убегает, является стимулирующим моментом и побуждает медведя к преследованию, погоне", - уточнил ученый.
Он также рассказал, что при встрече с медведем нельзя делать селфи, поскольку зверь может воспринять это как призыв к действию, подумав, что его хотят покормить. Кроме того, Кудактин напомнил, что нередко туристы и горожане прикармливают зверей, оставляя мусор в лесах, что провоцирует их появление среди людей.
"Наши медведи проснулись": весна в Московском зоопарке
1 из 13
Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.
2 из 13
Проснулись еноты и енотовидная собака.
3 из 13
Нежатся на солнышке львы.
4 из 13
Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.
5 из 13
"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.
6 из 13
Северный морской котик в Московском зоопарке.
7 из 13
Весна с каждым часом все ярче и слышней.
8 из 13
Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.
9 из 13
В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.
10 из 13
С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.
11 из 13
Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.
12 из 13
У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.
13 из 13
Овцебык в вольере Московского зоопарка.
1 из 13
Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.
2 из 13
Проснулись еноты и енотовидная собака.
3 из 13
Нежатся на солнышке львы.
4 из 13
Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.
5 из 13
"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.
6 из 13
Северный морской котик в Московском зоопарке.
7 из 13
Весна с каждым часом все ярче и слышней.
8 из 13
Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.
9 из 13
В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.
10 из 13
С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.
11 из 13
Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.
12 из 13
У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.
13 из 13
Овцебык в вольере Московского зоопарка.