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Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны - РИА Новости, 28.03.2022
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Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны
Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны - РИА Новости, 28.03.2022
Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны
Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:48
2022-03-28T20:48
красная поляна
сочи
общество
медведь
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СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких движений, не пытаться делать селфи, рассказал РИА Новости доктор биологических наук Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Сочи Анатолий Кудактин.В соцсетях появилось видео с семейством медведей недалеко от Красной Поляны в горах Сочи. По словам Кудактина, конец марта - время, когда медведи начинают выходить из берлог, поэтому выход зверей произошел вовремя, а их появление среди людей лишь свидетельствует о том, что ранее в том месте росли дубы и каштаны, за которыми пришли косолапые."Появилась информация, что медведей видели в районе Красной Поляны, в местах активного отдыха, где катаются лыжники. Это тоже вполне нормальное явление, поскольку медведи после выхода из берлоги пытаются вернуться к тем местам, где они раньше находили себе корм. Там оказались новые построенные объекты олимпийской инфраструктуры, на которые медведи вышли, и вскоре они оттуда уйдут", - сказал Кудактин.При этом он отметил, что звери, вышедшие к населенным пунктам, пребывают в стрессе, поэтому при встрече с ними нужно сохранять спокойствие, чтобы избежать происшествий."При встрече таких медведей не стоит впадать в панику, бежать, громко кричать. Все, что шумит, громко кричит, убегает, является стимулирующим моментом и побуждает медведя к преследованию, погоне", - уточнил ученый.Он также рассказал, что при встрече с медведем нельзя делать селфи, поскольку зверь может воспринять это как призыв к действию, подумав, что его хотят покормить. Кроме того, Кудактин напомнил, что нередко туристы и горожане прикармливают зверей, оставляя мусор в лесах, что провоцирует их появление среди людей.
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красная поляна, сочи, общество, медведь
20:48 28.03.2022
 
Ученый объяснил выход медведей к людям в районе Красной Поляны

Доктор наук Кудактин о выходе медведей к людям в районе Красной Поляны: животные ищут корм

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Медведи, выходящие в марте к людям в горах Сочи, просто ищут корм после спячки, при встрече со зверями нужно сохранять спокойствие и не совершать резких движений, не пытаться делать селфи, рассказал РИА Новости доктор биологических наук Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Сочи Анатолий Кудактин.
В соцсетях появилось видео с семейством медведей недалеко от Красной Поляны в горах Сочи. По словам Кудактина, конец марта - время, когда медведи начинают выходить из берлог, поэтому выход зверей произошел вовремя, а их появление среди людей лишь свидетельствует о том, что ранее в том месте росли дубы и каштаны, за которыми пришли косолапые.
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"Появилась информация, что медведей видели в районе Красной Поляны, в местах активного отдыха, где катаются лыжники. Это тоже вполне нормальное явление, поскольку медведи после выхода из берлоги пытаются вернуться к тем местам, где они раньше находили себе корм. Там оказались новые построенные объекты олимпийской инфраструктуры, на которые медведи вышли, и вскоре они оттуда уйдут", - сказал Кудактин.
При этом он отметил, что звери, вышедшие к населенным пунктам, пребывают в стрессе, поэтому при встрече с ними нужно сохранять спокойствие, чтобы избежать происшествий.
"При встрече таких медведей не стоит впадать в панику, бежать, громко кричать. Все, что шумит, громко кричит, убегает, является стимулирующим моментом и побуждает медведя к преследованию, погоне", - уточнил ученый.
Он также рассказал, что при встрече с медведем нельзя делать селфи, поскольку зверь может воспринять это как призыв к действию, подумав, что его хотят покормить. Кроме того, Кудактин напомнил, что нередко туристы и горожане прикармливают зверей, оставляя мусор в лесах, что провоцирует их появление среди людей.
"Наши медведи проснулись": весна в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.

Гималайский медведь в вольере Московского зоопарка
1 из 13

Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Проснулись еноты и енотовидная собака.

Еноты в вольере Московского зоопарка
2 из 13

Проснулись еноты и енотовидная собака.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Нежатся на солнышке львы.

Львы в вольере Московского зоопарка
3 из 13

Нежатся на солнышке львы.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.

Винторогие козлы в вольере Московского зоопарка
4 из 13

Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.

Бурый медведь в вольере Московского зоопарка
5 из 13

"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Северный морской котик в Московском зоопарке.

В Московском зоопарке вышли из зимней спячки животные
6 из 13

Северный морской котик в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Весна с каждым часом все ярче и слышней.

Верблюд двугорбый в вольере Московского зоопарка
7 из 13

Весна с каждым часом все ярче и слышней.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.

Зебра в вольере Московского зоопарка
8 из 13

Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.

Еноты в вольере Московского зоопарка
9 из 13

В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.

Гималайский медведь в вольере Московского зоопарка
10 из 13

С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.

Гиена в вольере Московского зоопарка
11 из 13

Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.

Альпака в вольере Московского зоопарка
12 из 13

У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОвцебык в вольере Московского зоопарка.
Овцебык в вольере Московского зоопарка
13 из 13
Овцебык в вольере Московского зоопарка.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 13

Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 13

Проснулись еноты и енотовидная собака.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
3 из 13

Нежатся на солнышке львы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
4 из 13

Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 13

"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 13

Северный морской котик в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 13

Весна с каждым часом все ярче и слышней.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
8 из 13

Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
9 из 13

В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 13

С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
11 из 13

Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
12 из 13

У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
13 из 13
Овцебык в вольере Московского зоопарка.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
 
Красная ПолянаСочиОбществомедведь
 
 
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