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"Наши медведи проснулись": весна в Московском зоопарке
"Наши медведи проснулись": весна в Московском зоопарке
Медведи, еноты, тушканчики, сурки и другие сони вышли из зимней спячки. Оживление в Московском зоопарке — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:00
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дикие животные
гигиена
еноты
московский зоопарк
медведь
фото
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Медведи, еноты, тушканчики, сурки и другие сони вышли из зимней спячки. Оживление в Московском зоопарке — в фотоленте Ria.ru.
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дикие животные, гигиена, еноты, московский зоопарк, медведь, фото, фото

"Наши медведи проснулись": весна в Московском зоопарке

18:00 06.04.2021 (обновлено: 18:57 06.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Медведи, еноты, тушканчики, сурки и другие сони вышли из зимней спячки. Оживление в Московском зоопарке — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.

Гималайский медведь в вольере Московского зоопарка
1 из 13

Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Проснулись еноты и енотовидная собака.

Еноты в вольере Московского зоопарка
2 из 13

Проснулись еноты и енотовидная собака.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Нежатся на солнышке львы.

Львы в вольере Московского зоопарка
3 из 13

Нежатся на солнышке львы.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.

Винторогие козлы в вольере Московского зоопарка
4 из 13

Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.

Бурый медведь в вольере Московского зоопарка
5 из 13

"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Северный морской котик в Московском зоопарке.

В Московском зоопарке вышли из зимней спячки животные
6 из 13

Северный морской котик в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Весна с каждым часом все ярче и слышней.

Верблюд двугорбый в вольере Московского зоопарка
7 из 13

Весна с каждым часом все ярче и слышней.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.

Зебра в вольере Московского зоопарка
8 из 13

Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.

Еноты в вольере Московского зоопарка
9 из 13

В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.

Гималайский медведь в вольере Московского зоопарка
10 из 13

С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.

Гиена в вольере Московского зоопарка
11 из 13

Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.

Альпака в вольере Московского зоопарка
12 из 13

У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОвцебык в вольере Московского зоопарка.
Овцебык в вольере Московского зоопарка
13 из 13
Овцебык в вольере Московского зоопарка.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
 
Дикие животныегигиенаенотыМосковский зоопаркмедведьФото
 
 
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