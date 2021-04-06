"Наши медведи проснулись": весна в Московском зоопарке
Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.
Гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза впервые в этом году вышли в наружные вольеры.
Проснулись еноты и енотовидная собака.
Нежатся на солнышке львы.
Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.
Утро и вечер — период наибольшей активности у животных.
"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.
"Наши медведи проснулись, что означает начало весны. Им еще потребуется неделя или две для того, чтобы прийти в свою обычную активность", — рассказали в зоопарке.
Северный морской котик в Московском зоопарке.
Весна с каждым часом все ярче и слышней.
Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.
Подготовка к новому сезону идет полным ходом: рабочие проверяют домики всех обитателей зоопарка и наводят в них порядок.
В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.
В вольере енотов, например, предстоит еще посеять траву и подрезать кусты.
С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.
С первого апреля Московский зоопарк перешел на весенний график и работает на час дольше.
Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.
Теперь увидеть животных можно будет с 09:00 до 20:00.
У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.
У посетителей есть возможность погулять подольше и заглянуть в гости ко всем пушистикам.