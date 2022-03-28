12:45 28.03.2022 (обновлено: 13:26 28.03.2022)
Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"
Роскомнадзор потребовал от владельца сайта mult.ru удалить эпизод мультсериала "Масяня"
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала," - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что указанный видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ.
"Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.