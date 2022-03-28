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Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня" - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/masyanya-1780442123.html
Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"
Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня" - РИА Новости, 28.03.2022
Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"
РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:45
2022-03-28T13:26
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала," - говорится в сообщении.Ведомство отметило, что указанный видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ."Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
12:45 28.03.2022 (обновлено: 13:26 28.03.2022)
 
Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"

Роскомнадзор потребовал от владельца сайта mult.ru удалить эпизод мультсериала "Масяня"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала," - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что указанный видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ.
"Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.
Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:02
"Новая газета" заявила, что удаляет материалы о спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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