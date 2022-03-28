https://ria.ru/20220328/masyanya-1780442123.html

Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"

Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня" - РИА Новости, 28.03.2022

Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"

РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:45

2022-03-28T12:45

2022-03-28T13:26

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

россия

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная информация о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала," - говорится в сообщении.Ведомство отметило, что указанный видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ."Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.

https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр