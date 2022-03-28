https://ria.ru/20220328/mariupol-1780580374.html

Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров

Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров - РИА Новости, 28.03.2022

Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров

Большая часть Мариуполя на данный момент находится под контролем российских вооруженных сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:28

2022-03-28T23:28

2022-03-28T23:33

обострение ситуации в днр и лнр

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Большая часть Мариуполя на данный момент находится под контролем российских вооруженных сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе. Глава Чечни встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудил планы по дальнейшему взаимодействию."Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил", - написал Кадыров в Telegram.Он добавил, что ознакомился с подробным планом действий силовиков, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией."Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле", - сказал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780544539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, украина