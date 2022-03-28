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Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780580374.html
Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров
Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров - РИА Новости, 28.03.2022
Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров
Большая часть Мариуполя на данный момент находится под контролем российских вооруженных сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:28
2022-03-28T23:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Большая часть Мариуполя на данный момент находится под контролем российских вооруженных сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе. Глава Чечни встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудил планы по дальнейшему взаимодействию."Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил", - написал Кадыров в Telegram.Он добавил, что ознакомился с подробным планом действий силовиков, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией."Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле", - сказал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780544539.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
украина
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, украина
23:28 28.03.2022 (обновлено: 23:33 28.03.2022)
 
Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров

Кадыров: большая часть Мариуполя сейчас находится под контролем российских вооруженных си

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДобровольцы из Чеченской Республики на выезде из Мариуполя
Добровольцы из Чеченской Республики на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Добровольцы из Чеченской Республики на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Большая часть Мариуполя на данный момент находится под контролем российских вооруженных сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее власти Чечни подтвердили, что Кадыров находится в Мариуполе. Глава Чечни встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудил планы по дальнейшему взаимодействию.
"Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил", - написал Кадыров в Telegram.
Он добавил, что ознакомился с подробным планом действий силовиков, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией.
"Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле", - сказал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:31
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВооруженные силы РФРамзан КадыровУкраина
 
 
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