https://ria.ru/20220328/mariupol-1780562650.html

Мэр Мариуполя бросил жителей на произвол судьбы, заявила жительница города

Мэр Мариуполя бросил жителей на произвол судьбы, заявила жительница города - РИА Новости, 28.03.2022

Мэр Мариуполя бросил жителей на произвол судьбы, заявила жительница города

Мэр Мариуполя бросил жителей на произвол судьбы, как и в целом украинские власти, рассказала корреспонденту РИА Новости жительница города Марина Процких. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:18

2022-03-28T20:18

2022-03-28T20:42

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МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Мэр Мариуполя бросил жителей на произвол судьбы, как и в целом украинские власти, рассказала корреспонденту РИА Новости жительница города Марина Процких.До начала боевых действий она работала в салоне магазине южнокорейского массажного оборудования."Этот месяц, который мы пережили, вернее, мы его ещё недожили, он очень страшный. Мы потеряли дом, и квартира разрушена, но это такая малость по сравнению с тем, что вообще происходит. И я хочу сказать, чтобы никто не верил, что украинские власти оберегают свой народ - они нас просто бросили. Началось все с того что наш "уважаемый" мэр нас просто оставил без воды, света, еды", - сообщила Процких."Люди превратились, ну, я не знаю, как сказать… Вот я никогда не думала, что я пойду искать в складе салфетки и туалетную бумагу", - добавила она.По её словам, жители Мариуполя уже месяц готовят пищу на кострах во дворах домов. "И порою бывает, мы слышим, как летят мины, нам очень страшно бывает, мы забегаем в подъезды", - рассказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780549990.html

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"Они нас просто бросили" – жительница Мариуполя об украинских властях Украинские власти с самых первых дней бросили Мариуполь на произвол судьбы, оставив людей без воды, света и еды, рассказала РИА Новости жительница города 2022-03-28T20:18 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, украина