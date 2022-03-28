Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780525038.html
Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя
Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2022
Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя
Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время, бои уже переместились с окраин в центр города, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:19
2022-03-28T18:41
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780421839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9693c865e14db4e58ba2ab17912d3e18.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время, бои уже переместились с окраин в центр города, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Идет зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Там серьезные укрепления, но наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. В промзоне и примыкающих к ней кварталах идут ожесточенные бои. Остатки нацбатов и украинских войск разрезаны на две части и укрываются на территории завода "Азовсталь" и комбината имени Ильича. Силы ДНР продолжают зачистку.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь был вторым по величине городом республики после Донецка, там проживали около 450 тысяч человек. В июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих военных частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.По оценкам ДНР, в городе остаются около 100-150 тысяч человек. Донецкие силовики утверждают, что контролируют уже более половины его площади.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР.Через три дня российская армия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
https://ria.ru/20220328/referendum-1780443551.html
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780403182.html
мариуполь
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780421839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa7b79884df18350b0e41dbd9834c1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
17:19 28.03.2022 (обновлено: 18:41 28.03.2022)
 
Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя

Пушилин выразил надежду на скорый переход Мариуполя под полный контроль ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва в Мариуполе
Воронка от взрыва в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время, бои уже переместились с окраин в центр города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Идет зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Там серьезные укрепления, но наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.
Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. В промзоне и примыкающих к ней кварталах идут ожесточенные бои.
Остатки нацбатов и украинских войск разрезаны на две части и укрываются на территории завода "Азовсталь" и комбината имени Ильича. Силы ДНР продолжают зачистку.
Соладаты проверяют мужчин на предмет националистических татуировок - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 14:17
"На груди выжжена свастика": что после себя оставляет "Азов" в Мариуполе
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь был вторым по величине городом республики после Донецка, там проживали около 450 тысяч человек. В июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих военных частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
По оценкам ДНР, в городе остаются около 100-150 тысяч человек. Донецкие силовики утверждают, что контролируют уже более половины его площади.
В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали слова Пасечника о референдуме в ЛНР
Через три дня российская армия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР показали трофеи, брошенные "Азовом" в аэропорту Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала