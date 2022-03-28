https://ria.ru/20220328/mariupol-1780525038.html

Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя

Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2022

Пушилин сообщил о зачистке центральных районов Мариуполя

Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время, бои уже переместились с окраин в центр города, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:19

2022-03-28T17:19

2022-03-28T18:41

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время, бои уже переместились с окраин в центр города, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Идет зачистка уже и центральных районов, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Там серьезные укрепления, но наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. В промзоне и примыкающих к ней кварталах идут ожесточенные бои. Остатки нацбатов и украинских войск разрезаны на две части и укрываются на территории завода "Азовсталь" и комбината имени Ильича. Силы ДНР продолжают зачистку.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь был вторым по величине городом республики после Донецка, там проживали около 450 тысяч человек. В июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих военных частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.По оценкам ДНР, в городе остаются около 100-150 тысяч человек. Донецкие силовики утверждают, что контролируют уже более половины его площади.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР.Через три дня российская армия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

https://ria.ru/20220328/referendum-1780443551.html

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780403182.html

мариуполь

россия

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

мариуполь, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин