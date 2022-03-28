17:01 28.03.2022 (обновлено: 17:52 28.03.2022)
Журналист РИА Новости осмотрел место взрыва театра нацбатами в Мариуполе
Корреспондент РИА Новости побывал на месте взрыва драмтеатра нацбатами в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в Мариуполе на месте взрыва драмтеатра боевиками националистического полка "Азов".
"Вот добрались до драмтеатра. Взорван. Судя по разрушениям, взорван был изнутри как раз. Была информация, что здесь нацбаты устроили теракт. Половины здания внутри нету. Лицевая часть тоже вся обвалена", - рассказал он на видео с места событий.
Именно этот подрыв украинские власти пытались выдать за атаку российской авиации и артиллерии.
В Мариуполе продолжаются бои. "Сами все слышите: идут бои, минометы, стрелковое, тяжёлое, выстрелы из гранатометов пролетают", - отметил корреспондент агентства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.