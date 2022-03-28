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Журналист РИА Новости осмотрел место взрыва театра нацбатами в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780518856.html
Журналист РИА Новости осмотрел место взрыва театра нацбатами в Мариуполе
Журналист РИА Новости осмотрел место взрыва театра нацбатами в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2022
Журналист РИА Новости осмотрел место взрыва театра нацбатами в Мариуполе
Корреспондент РИА Новости побывал в Мариуполе на месте взрыва драмтеатра боевиками националистического полка "Азов". РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:01
2022-03-28T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
александр семенов (батальон "восток")
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МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в Мариуполе на месте взрыва драмтеатра боевиками националистического полка "Азов"."Вот добрались до драмтеатра. Взорван. Судя по разрушениям, взорван был изнутри как раз. Была информация, что здесь нацбаты устроили теракт. Половины здания внутри нету. Лицевая часть тоже вся обвалена", - рассказал он на видео с места событий.Именно этот подрыв украинские власти пытались выдать за атаку российской авиации и артиллерии.В Мариуполе продолжаются бои. "Сами все слышите: идут бои, минометы, стрелковое, тяжёлое, выстрелы из гранатометов пролетают", - отметил корреспондент агентства.Ранее в Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780530749.html
https://ria.ru/20220328/rassledovanie-1780438758.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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353
60
353
60
Кадры театра в Мариуполе после взрыва боевиками нацбатальона "Азов"
Корреспондент РИА Новости передает из Мариуполя с места взрыва драматического театра боевиками националистического полка "Азов"
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), александр семенов (батальон "восток")
17:01 28.03.2022 (обновлено: 17:52 28.03.2022)
 
Журналист РИА Новости осмотрел место взрыва театра нацбатами в Мариуполе

Корреспондент РИА Новости побывал на месте взрыва драмтеатра нацбатами в Мариуполе

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал в Мариуполе на месте взрыва драмтеатра боевиками националистического полка "Азов".
"Вот добрались до драмтеатра. Взорван. Судя по разрушениям, взорван был изнутри как раз. Была информация, что здесь нацбаты устроили теракт. Половины здания внутри нету. Лицевая часть тоже вся обвалена", - рассказал он на видео с места событий.
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Именно этот подрыв украинские власти пытались выдать за атаку российской авиации и артиллерии.
В Мариуполе продолжаются бои. "Сами все слышите: идут бои, минометы, стрелковое, тяжёлое, выстрелы из гранатометов пролетают", - отметил корреспондент агентства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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