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Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось недолго - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780468384.html
Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось недолго
Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось недолго - РИА Новости, 28.03.2022
Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось недолго
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:18
2022-03-28T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго."До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго", - написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни опубликовал кадры с чеченскими бойцами в Мариуполе, они ведут бои, затем обследуют многоэтажный дом и выходят на крышу с флагом Чечни."Российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жёстко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши", - написал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780403182.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:18 28.03.2022 (обновлено: 16:51 28.03.2022)
 
Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось недолго

Глава Чечни Кадыров сообщил о полном освобождении Мариуполя в скором времени

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго.
"До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго", - написал Кадыров в Telegram.
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР показали трофеи, брошенные "Азовом" в аэропорту Мариуполя
Глава Чечни опубликовал кадры с чеченскими бойцами в Мариуполе, они ведут бои, затем обследуют многоэтажный дом и выходят на крышу с флагом Чечни.
"Российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жёстко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши", - написал он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Кадры тюрьмы в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 09:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как силовики скрывали следы тюрьмы в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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