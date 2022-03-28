https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

"На груди выжжена свастика": что после себя оставляет "Азов" в Мариуполе

"На груди выжжена свастика": что после себя оставляет "Азов" в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2022

"На груди выжжена свастика": что после себя оставляет "Азов" в Мариуполе

Использованные шприцы, разбросанные по полу таблетки и изуродованный труп женщины — такую картину увидели бойцы Народной милиции ДНР в подвале начальной школы... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:17

2022-03-28T14:17

2022-03-28T17:59

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безопасность

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мариуполь

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ДНР, 28 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Использованные шприцы, разбросанные по полу таблетки и изуродованный труп женщины — такую картину увидели бойцы Народной милиции ДНР в подвале начальной школы Мариуполя, отбитой у нацбата "Азов". На днях националистов оттеснили на несколько кварталов к югу, там продолжаются артиллерийские дуэли. О том, что происходит во дворах жилых домов на линии огня и как ведут себя "азовцы", — в репортаже РИА Новости."Закрыл нас своим телом"Улица Зелинского простреливается снайперами, поэтому между домами нужно передвигаться короткими перебежками. "Одноглазые" работают четко, — объясняет военнослужащий армии ДНР с позывным Белый. — Троих наших сняли. Причем целятся не только в людей в форме, но и в гражданских".Белый на фронте с 2014-го. Воевал на Саур-Могиле, помнит дебальцевский котел, множество других операций. Командует взводом, в котором воюют как опытные солдаты, так и новобранцы, призванные в конце февраля. В Мариуполе подразделение три дня держало оборону в окруженной девятиэтажке, пока на помощь не подоспели российские войска."Бои тяжелые, "азовцы" редко сдаются, — продолжает боец. — Те, кому удалось выжить, стараются сбежать. Другого варианта нет. Ведь воюют они не столько за идею, сколько за деньги. Очень большие. И плен у них, мягко говоря, не приветствуется".Усыпанный битым стеклом тротуар, осколки снарядов, сгоревшие автомобили и тела украинских националистов, которые пока не успели убрать, — так выглядит квартал в нескольких сотнях метров от позиций "Азова". Улица Мира: с одной стороны — военнослужащие ДНР, с другой — противник.В парке Победы, где люди когда-то гуляли по вечерам и чествовали ветеранов Великой Отечественной, теперь братская могила. На месте аттракционов — сгоревший танк. Сюда и по окрестным домам периодически прилетают мины. Местные вспоминают, как на днях точным попаданием в многоэтажку националисты убили сразу два десятка человек. Потери есть и в республиканской армии."Один из парней буквально пожертвовал собой, — рассказывает жительница соседней "панельки" Вика. — Когда в воздухе засвистело, схватил на руки ребенка, закинул в подъезд, затем затолкнул меня. И спустя секунду рухнул на асфальт".От осколочных ранений боец скончался на месте. Тело не вынесли до сих пор — из-за непрерывных обстрелов к дому не подойти.Пыточная камера в школеОтступая, "азовцы" заняли здание начальной школы № 18. Их выбили. То, что там увидели, шокировало даже видавших виды военных: на полу в углу подвала — тело женщины с пакетом на голове. Руки отсечены, лицо изуродовано, на животе выжжена свастика. Возраст не определить."Такое могли сделать только нелюди, — с трудом сдерживаясь, говорят солдаты. — Пусть теперь весь толерантный мир подумает, против кого мы тут воюем. Вероятно, это не единственная жертва — здесь и в других местах, где сидели "азовцы", девушек насиловали регулярно".Рядом разбросаны таблетки, использованные шприцы, пустые ампулы, одежда с нацистской символикой. Повсюду на этажах — зеленые металлические каски, военная обувь, остатки еды. В сломанную дверь одного из кабинетов воткнут нож."Судя по всему, уходили в спешке, — отмечают бойцы ДНР. — Обычно изуродованные тела жертв они стараются не оставлять. Ведь это прямое доказательство их военных преступлений. Но тут, видимо, что-то пошло не так".Живой щитНационалисты засели в районе металлургического комбината "Азовсталь". Завод по сути — готовый укрепрайон с многочисленными подземными ходами. Выкурить оттуда противника непросто.Некоторые "азовцы" пытаются покинуть зону боевых действий под видом беженцев, поэтому на блокпостах бойцы ДНР тщательно досматривают всех мужчин — проверяют, нет ли ранений и специфических татуировок, синяков от прикладов и следов длительного ношения бронежилетов."Уже поймали так несколько человек, закосивших под "мирняк", — рассказывает стрелок интернационального батальона "Пятнашка", закрепившегося в западной части города. — Задержанных отправляем в донецкую прокуратуру".Зачистка Мариуполя в самом разгаре — трещат автоматные очереди, взрываются мины. В городе до сих пор много мирных жителей — националисты используют гражданских как живой щит. Это сильно мешает военным."Ильичевский район пока под контролем "Азова", — говорит жительница Донецка Илона, приехавшая в Мариуполь искать сестру. — Они не выпускают ни женщин, ни стариков, ни детей. Троим родственникам повезло — сбежали под обстрелом. Судьба еще восьмерых неизвестна".Илона тоже на несколько дней застряла в блокированном городе. Голодала, жила в чужой брошенной квартире, пряталась в подвале. На днях благополучно вернулась домой."Самое страшное уже пережили"Жители девятиэтажки на улице Шевченко, которую на днях зачистили от националистов, возвращаются из подвалов в квартиры, где нет ни воды, ни электричества, ни отопления. На улице ночью ниже нуля — чтобы согреться, костры жгут прямо на балконе. Здесь же на импровизированных "мангалах" готовят еду."Самое страшное мы уже пережили, — говорит супруга бывшего летчика гражданской авиации Дана Бойко. — Наш дом бандеровцы расстреливали из БТР. Разворовали квартиры, издевались над жителями, мародерили в магазинах, а когда пришли войска, сбежали. Разве защитники так себя ведут?"В апреле Дана должна была ехать к дочери на свадьбу в Россию, но уже месяц не может сообщить ей, что жива и здорова.Беда сплотила всех обитателей "панельки" — люди пускают друг друга к себе, делятся последней едой, водой и медикаментами."Наша соседка — заслуженный учитель — несколько недель не получает необходимые ей лекарства, — говорит пенсионерка Ирина Иванова. — Живет сейчас у нас, поскольку встать сама не может, а родных поблизости нет. Сколько еще продержится — неизвестно. Покажите это, и пусть Европа увидит, что здесь творится".Гуманитарная ситуация в Мариуполе остается крайне тяжелой. В городе нет света, связи и отопления, нарушено водоснабжение. Националисты из полка "Азов" под страхом расстрела запрещают гражданским покидать зону боев. Но по мере того как российские военные и армия ДНР вытесняют противника из центральных районов, все больше мирных жителей могут выбраться в безопасные районы. На окраинах организовали пункты выдачи продуктов, медикаментов, теплой одежды. Всех желающих эвакуируют вглубь ДНР или в Россию.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Михаил Кевхиев

россия, безопасность, донецкая народная республика, мариуполь