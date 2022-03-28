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Окраины Мариуполя находятся под полным контролем ДНР - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780421335.html
Окраины Мариуполя находятся под полным контролем ДНР
Окраины Мариуполя находятся под полным контролем ДНР - РИА Новости, 28.03.2022
Окраины Мариуполя находятся под полным контролем ДНР
Подразделения Донецкой Народной Республики полностью контролируют окраины Мариуполя, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:19
2022-03-28T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
эдуард басурин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики полностью контролируют окраины Мариуполя, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.Басурин добавил, что силы ДНР продолжают зачистку, проверяют каждый квадратный метр из-за оставленных мин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/boepripasy-1780395051.html
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в мире, мариуполь, эдуард басурин
11:19 28.03.2022 (обновлено: 12:36 28.03.2022)
 
Окраины Мариуполя находятся под полным контролем ДНР

Басурин: окраины Мариуполя находятся под контролем ДНР, в центре города продолжаются бои

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое
Сотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики полностью контролируют окраины Мариуполя, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
"В Мариуполе ситуация очень сложная. Окраины Мариуполя полностью под нашим контролем, в центральной части еще идут бои", — уточнил он.
Басурин добавил, что силы ДНР продолжают зачистку, проверяют каждый квадратный метр из-за оставленных мин.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.
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Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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