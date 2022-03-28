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В ДНР показали трофеи, брошенные "Азовом" в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780403182.html
В ДНР показали трофеи, брошенные "Азовом" в аэропорту Мариуполя
В ДНР показали трофеи, брошенные "Азовом" в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 28.03.2022
В ДНР показали трофеи, брошенные "Азовом" в аэропорту Мариуполя
Военнослужащий ДНР показал корреспонденту РИА Новости трофеи в аэропорту Мариуполя, отбитом у националистов полка "Азов". В ролике, снятом журналистом... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:06
2022-03-28T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Военнослужащий ДНР показал корреспонденту РИА Новости трофеи в аэропорту Мариуполя, отбитом у националистов полка "Азов". В ролике, снятом журналистом агентства, демонстрируются укупорочные ящики из-под различных боеприпасов, включая кумулятивные гранаты к РПГ-7."Когда батальон "Азов" отступал, бросили РПГ, бросили вооружения. Также в аэропорту была найдена винтовка калибра 12,7 мм ПТРС (советское противотанковое ружье - ред.), только уже усовершенствованный. С оптикой, со всем, в рабочем состоянии. Пробовали, работает. В данный момент винтовка направлена на них", - рассказал военнослужащий войск ДНР с позывным "Старый". Он сообщил, что также боевики нацбата "Азов" бросили в аэропорту много боеприпасов и провизии. "Отступали спешно. Они отошли туда, за аэропорт (машет рукой в сторону). Где точно - не могу сказать", - добавил "Старый".Аэропорт Мариуполя расположен в пригороде на юго-западе.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220318/dokazatelstva-1778761433.html
донецкая народная республика
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
10:06 28.03.2022
 
В ДНР показали трофеи, брошенные "Азовом" в аэропорту Мариуполя

Боевики "Азова" бросили в аэропорту Мариуполя РПГ, ПТРС, много боеприпасов и провизии

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗдание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Военнослужащий ДНР показал корреспонденту РИА Новости трофеи в аэропорту Мариуполя, отбитом у националистов полка "Азов". В ролике, снятом журналистом агентства, демонстрируются укупорочные ящики из-под различных боеприпасов, включая кумулятивные гранаты к РПГ-7.
"Когда батальон "Азов" отступал, бросили РПГ, бросили вооружения. Также в аэропорту была найдена винтовка калибра 12,7 мм ПТРС (советское противотанковое ружье - ред.), только уже усовершенствованный. С оптикой, со всем, в рабочем состоянии. Пробовали, работает. В данный момент винтовка направлена на них", - рассказал военнослужащий войск ДНР с позывным "Старый". Он сообщил, что также боевики нацбата "Азов" бросили в аэропорту много боеприпасов и провизии. "Отступали спешно. Они отошли туда, за аэропорт (машет рукой в сторону). Где точно - не могу сказать", - добавил "Старый".
Аэропорт Мариуполя расположен в пригороде на юго-западе.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 01:02
Небензя: нацисты хотят скрыть доказательства преступлений в Мариуполе
 
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