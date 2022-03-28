https://ria.ru/20220328/mariupol-1780396912.html

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 681 человека

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 681 человека - РИА Новости, 28.03.2022

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 681 человека

Более 680 человек, в том числе боле 140 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского в ДНР, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:23

2022-03-28T09:23

2022-03-28T15:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Более 680 человек, в том числе боле 140 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 27 марта до 08.00 28 марта, из Мариуполя в Безыменное... эвакуирован 681 человек, включая 142 ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.По его данным, с 5 марта по 28 марта в Безыменное эвакуировали 7 786 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html

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Корреспондент об обстановке возле больницы в Мариуполе Корреспондент РИА Новости побывал в городской больнице Мариуполя и оценил обстановку там 2022-03-28T09:23 true PT0M45S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф