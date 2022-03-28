https://ria.ru/20220328/mariupol-1780390322.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал о расследовании дела о тюрьме в Мариуполе

Экс-сотрудник СБУ рассказал о расследовании дела о тюрьме в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2022

Экс-сотрудник СБУ рассказал о расследовании дела о тюрьме в Мариуполе

Только свидетели способны помочь в расследовании работы тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя: так как документов на этот счет практически не было, нужно искать... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:11

2022-03-28T08:11

2022-03-28T08:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

александр семенов

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780219250_0:117:3434:2048_1920x0_80_0_0_732a6a89736c17b0f94e63290b9c6305.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Только свидетели способны помочь в расследовании работы тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя: так как документов на этот счет практически не было, нужно искать бывших сотрудников аэропорта, считает экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.В середине марта Народная милиция ДНР установила контроль над аэропортом Мариуполя к западу от города, сейчас в его окрестностях продолжаются перестрелки."Мы кинем клич в Мариуполе: все, кто был в "библиотеке" (тайной тюрьме - ред.) на мариупольском аэродроме, обращайтесь. Я думаю, люди повалят в прокуратуру или следственный комитет, который будет заниматься этим расследованием. Плюс можно официально дергать работников аэропорта, которые все эти годы там работали", - заявил Прозоров РИА Новости.Он напомнил, что аэропорт все эти годы поддерживался в рабочем состоянии."Там были электрики, кочегары, какие-то дежурные, метеорологи, а это десятки человек. Их всех можно допрашивать, и они все будут давать показания. Ну, и (бывшие) пленные будут рассказывать. Насколько я знаю, в Следственном комитете России есть уголовное дело в отношении "библиотеки". Под него уже можно спокойно проводить следственные действия, допрашивать, в розыск объявлять по конкретным эпизодам", - сказал Прозоров.Что касается каких-либо документов, то они вряд ли будут найдены, так как тюрьма имела неофициальный статус.В то же время, добавил он, в самой тюрьме могут сохраниться улики, относящиеся к людям, которых там содержали, например следы крови.Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными в Донецке и Мариуполе после освобождения из плена. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами сотрудники СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания. Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220318/bastrykin-1778940941.html

https://ria.ru/20220308/aydar-1777117084.html

https://ria.ru/20210722/pytki-1742335291.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, служба безопасности украины