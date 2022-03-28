https://ria.ru/20220328/makhachkala-1780412003.html

Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода

Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 28.03.2022

Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода

Полеты в столицу Дагестана Махачкалу открываются из хаба Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:06

2022-03-28T13:06

2022-03-28T14:08

туризм

туризм

нижний новгород

pegas fly

nordwind airlines

новости - туризм

туристы

самолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15935/66/159356682_0:50:3544:2043_1920x0_80_0_0_111ab11b42d74c728fb356599a75ad53.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Полеты в столицу Дагестана Махачкалу открываются из хаба Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани."К полетам по маршруту приступает авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly. Первый рейс запланирован на 30 апреля. Далее полеты будут выполняться с частотой дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.Всего в летнем сезоне группа авиакомпаний Nordwind Airlines и Pegas Fly будут летать по 12 направлениям из Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, нижний новгород, pegas fly, nordwind airlines, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании