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Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 28.03.2022
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода
Полеты в столицу Дагестана Махачкалу открываются из хаба Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:06
2022-03-28T13:06
2022-03-28T14:08
туризм
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pegas fly
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Полеты в столицу Дагестана Махачкалу открываются из хаба Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани."К полетам по маршруту приступает авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly. Первый рейс запланирован на 30 апреля. Далее полеты будут выполняться с частотой дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.Всего в летнем сезоне группа авиакомпаний Nordwind Airlines и Pegas Fly будут летать по 12 направлениям из Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, нижний новгород, pegas fly, nordwind airlines, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании
13:06 28.03.2022 (обновлено: 14:08 28.03.2022)
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода
Nordwind Airlines и Pegas Fly будут летать в Махачкалу из Нижнего Новгорода