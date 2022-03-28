Рейтинг@Mail.ru
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220328/makhachkala-1780412003.html
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 28.03.2022
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода
Полеты в столицу Дагестана Махачкалу открываются из хаба Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:06
2022-03-28T14:08
туризм
туризм
нижний новгород
pegas fly
nordwind airlines
новости - туризм
туристы
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15935/66/159356682_0:50:3544:2043_1920x0_80_0_0_111ab11b42d74c728fb356599a75ad53.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Полеты в столицу Дагестана Махачкалу открываются из хаба Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани."К полетам по маршруту приступает авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly. Первый рейс запланирован на 30 апреля. Далее полеты будут выполняться с частотой дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.Всего в летнем сезоне группа авиакомпаний Nordwind Airlines и Pegas Fly будут летать по 12 направлениям из Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15935/66/159356682_377:0:3165:2091_1920x0_80_0_0_a82a33a3eae4b9c95b9a1ffd66eff689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, нижний новгород, pegas fly, nordwind airlines, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании
13:06 28.03.2022 (обновлено: 14:08 28.03.2022)
 
Рейсы в Махачкалу открываются из Нижнего Новгорода

Nordwind Airlines и Pegas Fly будут летать в Махачкалу из Нижнего Новгорода

© NewsTeam / Перейти в фотобанкВ аэропорту города Махачкалы
В аэропорту города Махачкалы
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Полеты в столицу Дагестана Махачкалу открываются из хаба Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"К полетам по маршруту приступает авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly. Первый рейс запланирован на 30 апреля. Далее полеты будут выполняться с частотой дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.
Всего в летнем сезоне группа авиакомпаний Nordwind Airlines и Pegas Fly будут летать по 12 направлениям из Нижнего Новгорода.
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00Туризм
Самолеты остаются в России: какие проблемы ждут авиакомпании и туристов
 
ТуризмТуризмНижний НовгородPegas FlyNordwind AirlinesНовости - ТуризмтуристыСамолетыавиакомпании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала