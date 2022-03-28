https://ria.ru/20220328/lokdaun-1780482698.html

В Шанхае ввели локдаун из-за COVID-19

В Шанхае ввели локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022

В Шанхае ввели локдаун из-за COVID-19

Власти китайского города Шанхай в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции приняли решение с понедельника ввести крупнейший за два года локдаун, следует... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:10

2022-03-28T15:10

2022-03-28T15:10

распространение коронавируса

в мире

китай

шанхай

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Власти китайского города Шанхай в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции приняли решение с понедельника ввести крупнейший за два года локдаун, следует из заявления местного правительства.За минувшие сутки в мегаполисе, где проживают 24,9 миллиона человек, выявили 50 локальных и 10 ввозных подтверждённых случаев заражения, и 3 454 бессимптомных случая, которые в КНР считают отдельно.Согласно плану властей, локдаун, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения дальнейшего распространения заболевания, пройдет в два этапа.Первый этап локдауна будет действовать с 5.00 по местному времени 28 марта до 5.00 1 апреля в районах к востоку и югу от реки Хуанпу, включая полностью новый район Пудун, некоторые кварталы в районах Миньхан и Сунцзян, районы Фэнсянь, Цзиньшань и Чунмин полностью.Вторая фаза пройдет с 3.00 1 апреля до 3.00 5 апреля в районах к западу от реки Хуанпу, включая район Сюйхуэй, Хуанпу, Цзядин.На время действия локдауна будут перекрыты тоннели и мосты через реку Хуанпу, все транспортное сообщение между указанными районами в соответствующее время со всем остальным городом будет прервано, это распространяется на весь общественный (автобусы, метро, паромы, такси) и частный транспорт. Железнодорожные станции с соответствующих районах также временно будут закрыты, через них поезда будут следовать транзитом без остановки.Компании и предприятия в районах локдауна переведены на удаленный режим работы, в обычном режиме будут работать службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, включая службы доставки, транспортные средства, задействованные в противоэпидемиологической работе, обеспечении безопасности.Вместе с тем, жители соответствующих районов на время действия там локдауна должны оставаться дома, продукты и необходимые товары можно заказать онлайн, их доставят до специального пункта приема на входе в жилые комплексы, откуда жители либо смогут забрать свои покупки, либо доставку до квартиры обеспечит персонал жилого комплекса. Покидать жилые комплексы в районах действия локдауна запрещается, жителям остальных районов города рекомендуется на соответствующий период свести к минимуму поездки и не выходить из дома без особой необходимости.Международный аэропорт Пудун не закрывается, однако власти города просят пассажиров предварительно уточнять у авиакомпаний статус их рейсов.Власти просят жителей города без особой нужды пока не покидать Шанхай, если же поездка действительно необходима, то при выезде обязательно нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в пределах 48 часов.Китай, который по-прежнему придерживается политики "нулевой терпимости" к вирусу, за минувшие сутки зарегистрировал 1 275 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем в стране зафиксированы и довольно высокие показатели по бессимптомным случаям заражения, которые в Китае считают отдельно от подтвержденных. Так, за последние сутки в Китае выявили 5 134 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но никаких симптомов заболевания у них не наблюдается.

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https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778879879.html

https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html

https://ria.ru/20220309/deltakron-1777345836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, шанхай, коронавирус covid-19, коронавирусы