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В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР
В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР - РИА Новости, 28.03.2022
В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР
Спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:56
2022-03-28T10:56
2022-03-28T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 марта РИА Новости. Спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Очень большая работа ведется, и то, что мы проведем эту спецоперацию в ближайшее время до завершения... в Донбассе, это очевидно. То, что нам придется преодолеть еще очень много и тяжело это идет, это тоже правда жизни", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220325/donbass-1780103561.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
10:56 28.03.2022 (обновлено: 11:20 28.03.2022)
В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о скором освобождении всей территории республики