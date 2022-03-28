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В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/lnr-1780416019.html
В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР
В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР - РИА Новости, 28.03.2022
В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР
Спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:56
2022-03-28T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 марта РИА Новости. Спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Очень большая работа ведется, и то, что мы проведем эту спецоперацию в ближайшее время до завершения... в Донбассе, это очевидно. То, что нам придется преодолеть еще очень много и тяжело это идет, это тоже правда жизни", - сказал он в эфире Первого канала.
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донбасс
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в мире, донбасс, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
10:56 28.03.2022 (обновлено: 11:20 28.03.2022)
 
В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о скором освобождении всей территории республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике
Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике
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МОСКВА, 28 марта РИА Новости. Спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
"Очень большая работа ведется, и то, что мы проведем эту спецоперацию в ближайшее время до завершения... в Донбассе, это очевидно. То, что нам придется преодолеть еще очень много и тяжело это идет, это тоже правда жизни", - сказал он в эфире Первого канала.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЛНР освободила 93 процента территории, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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