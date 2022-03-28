https://ria.ru/20220328/lnr-1780416019.html

В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР

В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР - РИА Новости, 28.03.2022

В Луганске допустили скорое окончание операции по освобождению ЛНР

Спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:56

2022-03-28T10:56

2022-03-28T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 марта РИА Новости. Спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Очень большая работа ведется, и то, что мы проведем эту спецоперацию в ближайшее время до завершения... в Донбассе, это очевидно. То, что нам придется преодолеть еще очень много и тяжело это идет, это тоже правда жизни", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220325/donbass-1780103561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донбасс, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр