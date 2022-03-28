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Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров

Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров - РИА Новости, 28.03.2022

Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров

Группировка ВС РФ продвинулась на два километра вглубь обороны украинских войск и вышла к окраинам Новоселовки, подразделения ЛНР продвинулись на пять... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:05

2022-03-28T10:05

2022-03-28T10:14

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ продвинулась на два километра вглубь обороны украинских войск и вышла к окраинам Новоселовки, подразделения ЛНР продвинулись на пять километров и освободили еще два населенных пункта, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск российских Вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки. Подразделения Луганской народной республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны", - сказал он.

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россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), россия