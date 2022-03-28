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Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров
Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров - РИА Новости, 28.03.2022
Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров
Группировка ВС РФ продвинулась на два километра вглубь обороны украинских войск и вышла к окраинам Новоселовки, подразделения ЛНР продвинулись на пять... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:05
2022-03-28T10:05
2022-03-28T10:14
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ продвинулась на два километра вглубь обороны украинских войск и вышла к окраинам Новоселовки, подразделения ЛНР продвинулись на пять километров и освободили еще два населенных пункта, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск российских Вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки. Подразделения Луганской народной республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
10:05 28.03.2022 (обновлено: 10:14 28.03.2022)
Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров
Подразделения ЛНР продвинулись на пять километров и вышли на рубеж Новолюблино, Терны