https://ria.ru/20220328/leps-1780553458.html

Суд взыскал с центра Лепса два миллиона за отмененный концерт Антонова

Суд взыскал с центра Лепса два миллиона за отмененный концерт Антонова - РИА Новости, 28.03.2022

Суд взыскал с центра Лепса два миллиона за отмененный концерт Антонова

Арбитражный суд Москвы по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскал с ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" около двух миллионов рублей... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:15

2022-03-28T19:15

2022-03-28T19:15

шоубиз

крокус сити холл

григорий лепс

юрий антонов

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскал с ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" около двух миллионов рублей неустойки за отмененный концерт Юрия Антонова, следует из опубликованного в понедельник решения инстанции.ГКД и компания Лепса в декабре 2019-ого заключили договор на проведение через год юбилейного вечера Антонова. По условиям контракта, продюсерский центр должен был перевести истцу аванс в размере около двух миллионов рублей.В таком же размере стороны согласовали неустойку, которую организатор концерта обязался заплатить ГКД в случае переноса, отказа от проведения концерта или невыплаты аванса. В итоге первоначальный платеж ответчик не перечислил, а концерт не состоялся. В декабре 2020 года вечер перенесли на май 2021 года, а затем сменили место проведения: из Кремлевского дворца – в концертный зал "Крокус Сити Холл". ГКД в декабре 2021 года обратился в суд с иском о взыскании предусмотренных договором штрафных санкций.Ответчик в суде объяснил переносы коронавирусными ограничениями. Кроме того, заявил, что истец не понес никаких убытков из-за отмены концерта. Однако суд согласился с доводами истца, пояснившего, что зрелищные мероприятия в согласованные даты не были запрещены, были ограничения только по количеству зрителей – до 50% от вместимости зала. Суд также указал, что истец при взыскании договорной неустойки не обязан доказывать наличие у себя убытков.

https://ria.ru/20220324/leps-1779827421.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

крокус сити холл, григорий лепс, юрий антонов