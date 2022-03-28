https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780505908.html

Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр

Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр - РИА Новости, 28.03.2022

Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр

Все препараты для лечения туберкулеза производятся в России, зависимости от импортных поставок нет, никаких проблем с лекарствами не ожидается, заявила главный... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:17

2022-03-28T16:17

2022-03-28T16:31

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все препараты для лечения туберкулеза производятся в России, зависимости от импортных поставок нет, никаких проблем с лекарствами не ожидается, заявила главный фтизиатр министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Васильева."Все противотуберкулезные препараты производятся в нашей стране, и у нас никакой нет зависимости от импортных поставок, поэтому здесь в отношении лечения туберкулеза, в том числе лекарственно устойчивого, никаких проблем мы не ожидаем", - сказала Васильева на пресс-конференции на тему: "Туберкулез сегодня: достижения и угрозы" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем.

https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780450302.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)