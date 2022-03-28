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Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр - РИА Новости, 28.03.2022
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Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр
Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр - РИА Новости, 28.03.2022
Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр
Все препараты для лечения туберкулеза производятся в России, зависимости от импортных поставок нет, никаких проблем с лекарствами не ожидается, заявила главный... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:17
2022-03-28T16:31
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все препараты для лечения туберкулеза производятся в России, зависимости от импортных поставок нет, никаких проблем с лекарствами не ожидается, заявила главный фтизиатр министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Васильева."Все противотуберкулезные препараты производятся в нашей стране, и у нас никакой нет зависимости от импортных поставок, поэтому здесь в отношении лечения туберкулеза, в том числе лекарственно устойчивого, никаких проблем мы не ожидаем", - сказала Васильева на пресс-конференции на тему: "Туберкулез сегодня: достижения и угрозы" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
16:17 28.03.2022 (обновлено: 16:31 28.03.2022)
 
Проблем с лекарствами для лечения туберкулеза не ожидается, заявил фтизиатр

Фтизиатр Минздрава заявил, что препараты для лечения туберкулеза производятся в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все препараты для лечения туберкулеза производятся в России, зависимости от импортных поставок нет, никаких проблем с лекарствами не ожидается, заявила главный фтизиатр министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Васильева.
"Все противотуберкулезные препараты производятся в нашей стране, и у нас никакой нет зависимости от импортных поставок, поэтому здесь в отношении лечения туберкулеза, в том числе лекарственно устойчивого, никаких проблем мы не ожидаем", - сказала Васильева на пресс-конференции на тему: "Туберкулез сегодня: достижения и угрозы" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем.
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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