https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780418046.html
Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров
Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров - РИА Новости, 28.03.2022
Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров
Никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:07
2022-03-28T11:07
2022-03-28T11:34
в мире
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
китай
индия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается самой номенклатуры, пока никто не отказался от поставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя сферу фарминдустрии.По словам министра, нет проблем и с поставками субстанций для производства фармпродукции - основными импортерами здесь выступают Индия и Китай.Кроме того, Мантуров подчеркнул, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании вдруг прекратят поставки.
https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780391018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, китай, индия
11:07 28.03.2022 (обновлено: 11:34 28.03.2022)
Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров
Мантуров: никто из иностранных компаний не отказывался от поставок лекарств в Россию