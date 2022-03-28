https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780418046.html

Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров

Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров - РИА Новости, 28.03.2022

Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров

Никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:07

2022-03-28T11:07

2022-03-28T11:34

в мире

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

китай

индия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается самой номенклатуры, пока никто не отказался от поставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя сферу фарминдустрии.По словам министра, нет проблем и с поставками субстанций для производства фармпродукции - основными импортерами здесь выступают Индия и Китай.Кроме того, Мантуров подчеркнул, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании вдруг прекратят поставки.

https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780391018.html

россия

китай

индия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, китай, индия