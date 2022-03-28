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Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров - РИА Новости, 28.03.2022
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Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров
Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров - РИА Новости, 28.03.2022
Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров
Никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:07
2022-03-28T11:34
в мире
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
китай
индия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается самой номенклатуры, пока никто не отказался от поставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя сферу фарминдустрии.По словам министра, нет проблем и с поставками субстанций для производства фармпродукции - основными импортерами здесь выступают Индия и Китай.Кроме того, Мантуров подчеркнул, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании вдруг прекратят поставки.
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в мире, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, китай, индия
11:07 28.03.2022 (обновлено: 11:34 28.03.2022)
 
Иностранные компании не отказывались от поставок лекарств, заявил Мантуров

Мантуров: никто из иностранных компаний не отказывался от поставок лекарств в Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается самой номенклатуры, пока никто не отказался от поставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя сферу фарминдустрии.
По словам министра, нет проблем и с поставками субстанций для производства фармпродукции - основными импортерами здесь выступают Индия и Китай.
Кроме того, Мантуров подчеркнул, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании вдруг прекратят поставки.
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 08:14
Минздрав ищет аналоги не выпускаемых в России лекарств, пишут СМИ
 
В миреЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияКитайИндия
 
 
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