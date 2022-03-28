https://ria.ru/20220328/lavrov-1780483192.html
Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма
Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма
Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:12
2022-03-28T15:12
2022-03-28T15:24
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере", - сказал министр.
https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:12 28.03.2022 (обновлено: 15:24 28.03.2022)
Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма
Лавров: западные страны в отношениях с Россией дошли до государственного бандитизма