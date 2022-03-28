https://ria.ru/20220328/lavrov-1780483192.html

Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма

Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма - РИА Новости, 28.03.2022

Лавров: Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма

Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:12

2022-03-28T15:12

2022-03-28T15:24

россия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Западные страны в отношениях с Россией дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере", - сказал министр.

https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)