https://ria.ru/20220328/lavrov-1780436325.html

Шансы на договоренность между Россией и Украиной есть, заявил Лавров

Шансы на договоренность между Россией и Украиной есть, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022

Шансы на договоренность между Россией и Украиной есть, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность с Украиной есть. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:26

2022-03-28T12:26

2022-03-28T15:32

в мире

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность с Украиной есть."Сейчас главное — прекратить потакать украинцам, которые хотят лишь создать видимость переговоров, создать видимость решения. Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс — мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится", — сказал он в интервью сербским СМИ.Министр подчеркнул, что по итогам переговоров должен быть закрепленный президентами результат.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут ежедневно по видеосвязи. По словам руководителя российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434222.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Главное – прекратить потакать украинцам, которые хотят лишь создать видимость переговоров" ЛАВРОВ: ВСТРЕЧА ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО НУЖНА, КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ. ЛАВРОВ: КИЕВ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ, НО НА ЭТОТ РАЗ ОТДЕЛАТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ У НИХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ 2022-03-28T12:26 true PT0M56S

"Шансы на договоренность есть" – Лавров о соглашениях между Россией и Украиной Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Россией и Украиной есть. "Так что я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно сейчас присутствует, хотя по понятным причинам об этом вслух они едва ли скажут", - сказал министр, высказываясь по российско-украинской тематике в интервью сербским СМИ. 2022-03-28T12:26 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сергей лавров