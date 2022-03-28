https://ria.ru/20220328/lama-1780536297.html

Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны

Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны - РИА Новости, 28.03.2022

Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны

Человечество должно сделать все для того, чтобы не допустить третьей мировой или ядерной войн, которых стоит опасаться, считает замглавы Буддийской традиционной РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:55

2022-03-28T19:55

2022-03-28T19:55

религия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102137/20/1021372075_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f660e9178b2592c8d8339e2cf7c2537.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Человечество должно сделать все для того, чтобы не допустить третьей мировой или ядерной войн, которых стоит опасаться, считает замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев."Конечно, стоит (опасаться третьей мировой и ядерной войны). Мало того - мы должны сделать все, чтобы этого не было. Война, конечно, появляется сначала в голове, а потом приобретает материальные вещи", - сказал Бадмаев.Ширээтэ-лама выступил в петербургском арт-пространстве "Пушкин Рядом" с просветительской лекцией о философии буддизма, его современном звучании и ответит на актуальные вопросы. Модератором мероприятия стала руководитель отдела религии и мировоззрения РИА Новости Ольга Липич.

https://ria.ru/20220303/dalay-lama-1776175091.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург