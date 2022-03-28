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Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны - РИА Новости, 28.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220328/lama-1780536297.html
Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны
Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны - РИА Новости, 28.03.2022
Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны
Человечество должно сделать все для того, чтобы не допустить третьей мировой или ядерной войн, которых стоит опасаться, считает замглавы Буддийской традиционной РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:55
2022-03-28T19:55
религия
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Человечество должно сделать все для того, чтобы не допустить третьей мировой или ядерной войн, которых стоит опасаться, считает замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев."Конечно, стоит (опасаться третьей мировой и ядерной войны). Мало того - мы должны сделать все, чтобы этого не было. Война, конечно, появляется сначала в голове, а потом приобретает материальные вещи", - сказал Бадмаев.Ширээтэ-лама выступил в петербургском арт-пространстве "Пушкин Рядом" с просветительской лекцией о философии буддизма, его современном звучании и ответит на актуальные вопросы. Модератором мероприятия стала руководитель отдела религии и мировоззрения РИА Новости Ольга Липич.
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санкт-петербург
19:55 28.03.2022
 
Известный буддийский монах высказался по поводу третьей мировой войны

Лама Буда Бадмаев призвал сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкБуддийский ритуал "Дугжууба"
Буддийский ритуал Дугжууба - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Человечество должно сделать все для того, чтобы не допустить третьей мировой или ядерной войн, которых стоит опасаться, считает замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" ширээтэ-лама Буда Бадмаев.
"Конечно, стоит (опасаться третьей мировой и ядерной войны). Мало того - мы должны сделать все, чтобы этого не было. Война, конечно, появляется сначала в голове, а потом приобретает материальные вещи", - сказал Бадмаев.
Ширээтэ-лама выступил в петербургском арт-пространстве "Пушкин Рядом" с просветительской лекцией о философии буддизма, его современном звучании и ответит на актуальные вопросы. Модератором мероприятия стала руководитель отдела религии и мировоззрения РИА Новости Ольга Липич.
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