https://ria.ru/20220328/laboratoriya-1780406458.html
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире - РИА Новости, 28.03.2022
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире
Биологических лабораторий, финансируемых США, гражданских и военных, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:16
2022-03-28T10:16
2022-03-28T10:24
сша
в мире
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Биологических лабораторий, финансируемых США, гражданских и военных, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их ещё больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300",- сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что на фоне пандемии коронавируса в мире страны ведут строительство новых объектов.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
10:16 28.03.2022 (обновлено: 10:24 28.03.2022)
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о 300 финансируемых США биолабораториях в мире