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Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире - РИА Новости, 28.03.2022
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Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире - РИА Новости, 28.03.2022
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире
Биологических лабораторий, финансируемых США, гражданских и военных, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:16
2022-03-28T10:24
сша
в мире
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Биологических лабораторий, финансируемых США, гражданских и военных, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их ещё больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300",- сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что на фоне пандемии коронавируса в мире страны ведут строительство новых объектов.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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сша, в мире, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
10:16 28.03.2022 (обновлено: 10:24 28.03.2022)
 
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о 300 финансируемых США биолабораториях в мире

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Биологических лабораторий, финансируемых США, гражданских и военных, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их ещё больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300",- сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
Она отметила, что на фоне пандемии коронавируса в мире страны ведут строительство новых объектов.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
СШАВ миреЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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