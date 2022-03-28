https://ria.ru/20220328/laboratoriya-1780406458.html

Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире

Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире - РИА Новости, 28.03.2022

Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире

Биологических лабораторий, финансируемых США, гражданских и военных, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:16

2022-03-28T10:16

2022-03-28T10:24

сша

в мире

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Биологических лабораторий, финансируемых США, гражданских и военных, в мире более 300, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их ещё больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300",- сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что на фоне пандемии коронавируса в мире страны ведут строительство новых объектов.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова