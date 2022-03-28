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Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля

Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля - РИА Новости, 28.03.2022

Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля

Курс доллара упал до отметки 89,75 рубля, евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:19

2022-03-28T19:19

2022-03-28T19:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Курс доллара упал до отметки 89,75 рубля, евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Таким образом, рубль растет уже шестой день подряд.Доллар расчетами "завтра" на 19:00 мск опустился на 6,25 рубля, до отметки в 89,75 рубля, евро — на 8,4 рубля, до 96,6 рубля.Доллар и евро максимально снижались в ходе торгов понедельника до минимумов с 28 февраля: 89,06 рубля и до 96,56 рубля соответственно.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, динамика курсов валют, россия, московская биржа, рубль, доллар, евро, валюта