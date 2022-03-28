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Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля - РИА Новости, 28.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220328/kurs-1780554087.html
Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля
Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля - РИА Новости, 28.03.2022
Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля
Курс доллара упал до отметки 89,75 рубля, евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:19
2022-03-28T19:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
динамика курсов валют
россия
московская биржа
рубль
доллар
евро
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Курс доллара упал до отметки 89,75 рубля, евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Таким образом, рубль растет уже шестой день подряд.Доллар расчетами "завтра" на 19:00 мск опустился на 6,25 рубля, до отметки в 89,75 рубля, евро — на 8,4 рубля, до 96,6 рубля.Доллар и евро максимально снижались в ходе торгов понедельника до минимумов с 28 февраля: 89,06 рубля и до 96,56 рубля соответственно.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.
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экономика, динамика курсов валют, россия, московская биржа, рубль, доллар, евро, валюта
19:19 28.03.2022 (обновлено: 19:47 28.03.2022)
 
Доллар завершил торги ниже 90 рублей, евро опустился до 96,6 рубля

Доллар завершил торги на Мосбирже на уровне 89,75 рубля, евро опустился до 96,6 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара и евро
Знаки доллара и евро - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара и евро
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Курс доллара упал до отметки 89,75 рубля, евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Таким образом, рубль растет уже шестой день подряд.
Доллар расчетами "завтра" на 19:00 мск опустился на 6,25 рубля, до отметки в 89,75 рубля, евро — на 8,4 рубля, до 96,6 рубля.
Доллар и евро максимально снижались в ходе торгов понедельника до минимумов с 28 февраля: 89,06 рубля и до 96,56 рубля соответственно.
Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).
Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.
Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.
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